Evy Gruyaert stapt in het huwelijksbootje

Presentatrice en onderneemster Evy Gruyaert kondigt op Instagram aan dat ze gaat trouwen.

Regelmatig reflecteert Evy Gruyaert op Instagram over het leven en de liefde, maar deze keer kreeg het bericht een gouden randje. Nadat ze de loftrompet afstak voor haar gezin, familie en hechte groep vrienden, kondigde aan dat ze gaat trouwen. “Jezelf kunnen zijn en dat de ander dat ook nog eens heel erg waardeert en leuk vindt, dat is voor mij de essentie van het leven en wat maakt dat ik me vanbinnen goed voel en dat straal je uit. Tegenwoordig straal ik nog wat meer want de persoon met wie ik reeds twee kinderen op de wereld mocht zetten- de grootste connectie die je met iemand kan hebben- , met wie ik al een heel parcours heb gereden, heeft na 11j samen zijn, dé ultieme move gedaan en mijn meisjesdroom waargemaakt : hij heeft me ten huwelijk gevraagd. And I Said Yes.”

Vanuit de redactie wensen we het koppel een welgemeende proficiat!