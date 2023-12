Dit las u massaal in 2023: van leven zonder geld tot 1.000 euro boete voor een foto

2023 was een bewogen jaar voor onze provincie: van wateroverlast in de Westhoek tot… het plasincident van Vincent van Quickenborne. Jullie volgden al dit nieuws weer massaal op kw.be, waarvoor dank! Dit zijn de vijf artikels die jullie dit jaar het meest gelezen hebben…

5. De bijzondere levensstijl van Peter (58): deze man leeft al tien jaar zonder geld

Peter Clerckx: beter bekend als de man zonder geld. © Davy Coghe

Hij zweert al tien jaar (zo goed als) alle vormen van geld af, heeft geen job, is niet meer in het bevolkingsregister ingeschreven en is niet verzekerd. Peter Clerckx uit Brugge leeft volledig off-grid, maar is tegelijk volledig zelfvoorzienend. Een keuze waar hij geen spijt van heeft. “Ik kon ontsnappen uit de ratrace en bewijs er ons klimaat ook nog eens een dienst mee”, zegt hij. (PVH)

4. Bekende bakkersvrouw Marijke van ‘t Krokantje plots overleden

Marijke en haar man Stefaan De Meyer waren met bakkerij ‘t Krokantje al sinds 1987 een vaste waarde in Hooglede. © gf

Deze zomer overleed Marijke Coghe onverwacht in Hooglede na een hartaderbreuk. Ze was zaakvoerster van de bekende bakkerij ‘t Krokantje. Ze was amper 57.

3. Mama Annelies neemt afscheid van dochtertje ‘Juliettetje Kroketje’ (4): “Het moet een kleurrijk feest worden”

Juliettetje samen met haar mama Annelies. © gf

Familie, vrienden en kennissen moesten in de lente afscheid nemen van ‘Juliettetje Kroketje’ (4) uit Kortemark. Het meisje overleed in het Universitair Ziekenhuis van Gent aan een ernstige infectie. Op vraag van haar mama Annelies werd sociale media overspoeld met roze hartjes. “We willen Juliette op een vrolijke manier herinneren. Daarom wordt haar begrafenis een kleurrijk feest vol herinneringen.” (CJ)

2. Nog een kindje erbij voor kroostrijk gezin: Nathan Vandeputte viert Vaderdag met zijn 13 (!) oogappels

Een gezellige gezinsfoto met Nathaniel, Ashton, Ashley, T’Jay, Hailie, Braxton, Tommy, Heath, mama Kelly De Loose, papa Nathan Vandeputte, Enola, Alysha, Emori, Calvin en Abbygail. © Kurt Desplenter

Op Vaderdag worden alle papa’s met cadeautjes overladen, maar in het geval van Nathan Vandeputte (39) mag je dat wel érg letterlijk nemen. De Wenduinenaar is pater familias van een bijzonder groot gezin dat nog met een dertiende nakomeling is uitgebreid: de acht maanden jonge Calvin. “Nu is onze familie compleet. Al zei ik dat na de geboorte van ons twaalfde kindje ook”, glimlacht hij. (PVH)

1. De duurste foto van zijn leven: motorrijder Bert (56) moet 1.000 euro betalen voor kiekje in Tillegembos

Bert waagde zich iets te ver met zijn motor in het Tillegembos… en dat leverde hem een fikse boete op. © Davy Coghe

Hij was er zich wel van bewust dat hij ergens inreed waar hij niet mocht… maar dat een foto van zijn motor in het Tillegembos Bruggeling Bert Wydooghe een boete van 1.000 euro zou opleveren: dat had hij niet verwacht. “Overdreven veel, maar er zit wellicht niets anders op dan te betalen”, lacht Bert groen. (LK)