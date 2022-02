Camille schittert in clip van ‘Diamant’ tegen pesten

Zangeres Camille Dhont is één van de ambassadeurs van STIP IT, een actie van Ketnet, MNM en Radio 2 dat wil afrekenen met pestgedrag. Zij brengt voor de gelegenheid een speciaal nummer uit, dat ze zelf schreef.

Met STIP IT willen Ketnet, MNM en Radio 2 pesten een halt toe roepen. De drie VRT-merken werken samen om op een laagdrempelige manier zoveel mogelijk mensen aan te moedigen om zich te engageren tegen pesten. Sinds de start van het initiatief is STIP IT uitgegroeid tot een vaste waarde in Vlaanderen, waarbij Ketnet en nu ook MNM en Radio 2 kinderen, jongeren en volwassenen willen verbinden en in beweging zetten.

De gezichten van de nieuwe campagne zijn zangeres en actrice Camille (#Likeme), Ketnet-wrapper Gloria Monserez, MNM-Dj Wanne Synnave en Radio 2-Inspecteur Sven Pichal. Camille, met roots in Wevelgem, verwerkte de boodschap in een opvallend nummer, met ook een knappe clip.

Gesterkt

Het nummer lijkt zo uit een Frozen-film weggeplukt. Het nummer schreef ze samen met een Nederlander. “Op een dag tijd was het klaar”, aldus Camille. “Zelf krijg ik ook vaak negatieve reacties op wat ik deel op sociale media. Iemand heeft eens gereageerd dat ik te veel make-up draag, dat heb ik netjes verwerkt in de eerste strofe.”

De clip haalde in een paar dagen tijd al meer dan 100.000 views op YouTube. “Sinds de clip online staat, word ik overstelpt met berichten van mensen die blij zijn met de boodschap die het verhaal uitdraagt. Zowel kinderen als ouders die zich gesterkt voelen. Daar ben ik heel blij mee, want dat is ook de boodschap die we willen uitdragen: je staat er niet alleen voor.”

Bekijk de videoclip hier: