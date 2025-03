Brecht deelt passie voor natuur en vogels in de podcast ‘Vogelvertselsels’: “De natuur blijft me verbazen”

Brecht Geerardyn (32) is leerkracht natuurwetenschappen aan het Ieperse Lyceum. De man is gepassioneerd door de natuur en alles wat ermee te maken heeft. “De natuur is prachtig en blijft verbazen, maar het zijn vooral vogels die me blijven fascineren”, zegt Brecht. Die passie wil Brecht delen, en zo werd de podcast ‘Vogelvertelsels’ werkelijkheid.

“Mensen die me een beetje kennen, weten dat ik graag en veel vertel over vogels. Van leuke weetjes tot boeiende verhalen over het gedrag van bepaalde vogelsoorten en de folklore”, vertelt Brecht Geerardyn. Hij woont aan de rand van Poperinge met zijn partner en zoontje Isaak (9 maanden). “Sinds ik een klein mannetje ben, heb ik een passie voor de natuur en dan meer bepaald voor vogels. Het zijn echt fascinerende beesten. Ik kreeg vaak te horen dat ik mij moeilijk kon concentreren en dat ik altijd ‘dromend’ was. Ik vond het altijd bijzonder om buiten te kijken en te ontdekken wat er rond ons gebeurde. De voorliefde voor de natuur heeft me nooit losgelaten, en nu ben ik leerkracht natuurwetenschappen.”

Nachtegaal

“Mijn ouders moeten wel afgezien hebben met mij, want ik babbelde echt heel veel over de natuur en vogels”, lacht Brecht. “De natuur is nooit ver weg. Gaan wandelen in Stavele is bijvoorbeeld leuk, omdat je er de bruine kiekendief kunt ontdekken. Mijn vriendin wist eerst niets over vogels, maar gaat graag mee op pad. Ik ben telkens onder de indruk als ze bepaalde vogels herkent. Mijn beste vrienden raken ook geïnteresseerd, en dat is fijn. Een tijdje geleden vertelde mijn schoonmoeder dat ze meende een nachtegaal te horen. Dat zou eerder zeldzaam zijn bij ons. Toen ze een filmpje bezorgde, was ik aangenaam verrast dat ze gelijk had”, zegt Brecht.

“Het is fijn dat ik anderen iets kan bijbrengen over vogels”

“Sommige van mijn studenten luisteren naar de podcast en zijn er dol op. De podcast wekt interesse op bij mensen. Het is leuk als mensen mij aanspreken over een aflevering. Wat betreft luisteraars zijn er meer Nederlandse dan Belgische. Het is fijn dat ik anderen iets kan bijbrengen over vogels.”

Podcast

“Doorheen de jaren heb ik met veel mensen over vogels gesproken, en ik merkte dat mensen vaak blij verrast waren over wat ik wilde delen. Zo groeide het idee dat ik misschien een ruimer publiek kon aanspreken en dat er hiervoor ook wel interesse zou zijn. Mijn podcast ‘Vogelvertelsels’ werd realiteit, en ondertussen zijn er al 18 afleveringen. In elke aflevering breng ik het verhaal over één bepaalde vogelsoort. Dat wordt aangevuld met weetjes en wat folklore. Ik vertel meestal over vogels die hier in de streek voorkomen of die je kunt zien. Een aflevering werd zelfs gewijd aan de zeearend die in de Blankaart bij Diksmuide te zien was”, legt Brecht uit.

Mythologie

“Een vogelfan hoef je niet te zijn om de podcast te beluisteren. Wie interesse heeft in de natuur, geschiedenis of mythologie, kan deze zeker ook smaken. Mensen die houden van verhalen zijn ook welkom. Ik wil mijn passie en liefde voor vogels delen. Door deze podcast te maken, hoop ik dat mensen vogels meer zullen waarderen. Het zijn intelligente en sociale dieren, veel slimmer dan mensen denken”, zegt Brecht.

“Elke dag lees ik iets over vogels, kijk ik naar vogels of zoek ik iets op over vogels. Om de podcast te maken, is het ook nodig dat ik veel research doe. In de podcast laat ik ook het geluid van de vogelsoorten die aan bod komen horen, zodat mensen de vogel kunnen herkennen. Wanneer je één vogel door het gefluit kunt herkennen, kan je daarop verder bouwen. Niets is leuker dan 10 verschillende vogels horen, maar ze niet zien. Het is op een andere manier naar de stad kijken en luisteren.”

“Kauwen zijn de trouwste vogels van heel ons land”

Binnenkort komt er een aflevering over de Vogel van het jaar: de ekster. “Ook dit zijn fascinerende vogels. De kraaiachtige vogels zijn de intelligentste dieren, en de ekster is daar één van. Vogels worden vaak onderschat. Kauwen zijn bijvoorbeeld niet geliefd, maar door me in hun soort te verdiepen, zijn het een van mijn favoriete vogels geworden. Ze zijn ongewoon intelligent en de allertrouwste vogels van ons land. Kauwen vliegen bijna altijd per twee, en als ze dat niet doen, zijn ze doodongelukkig. Die vogelsoort wil altijd bij zijn partner blijven en is zeer afhankelijk van elkaar. Als ze hun partner verliezen, gebeurt het dat ze sterven van verdriet. Als je een spreeuwenzwerm ziet voorbijvliegen, is dat perfect geordend. Bij kauwen is dat zeer chaotisch, en dat komt omdat ze altijd in duo willen vliegen”, vertelt Brecht gepassioneerd, die af en toe op uitstap gaat met Natuurpunt en mee helpt bij het ringen van kerkuilen.

Tips welkom

“Ik ben ook erg gefascineerd door dinosauriërs. Niet alle dinosauriërs zijn vogels, maar vogels zijn wel dinosauriërs. Je kan het een beetje vergelijken met honden en zoogdieren. Niet alle zoogdieren zijn honden, maar honden zijn wel zoogdieren. Het idee is om ooit een podcastaflevering te maken over dinosauriërs, maar daarvoor moet ik eerst nog veel research doen.” De podcast ‘Vogelvertelsels’ kun je beluisteren op Spotify en Podbean. “Via de Facebookpagina en Instagram deel ik ook beeldmateriaal. Feedback of ideeën voor mogelijke afleveringen zijn welkom.”