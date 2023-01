Brecht Decaestecker uit Roeselare stopt als hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws

Na drie jaar aan het hoofd van Het Laatste Nieuws, stopt Brecht Decaestecker uit Roeselare als hoofdredacteur. Dat afscheid komt er in onderling overleg, zegt Nicholas Lataire, directeur van News City. Na verschillende gesprekken gaf Decaestecker aan dat hij de nood voelt de pauzeknop in te drukken en andere wegen op te zoeken. Brecht was indertijd ook bij KW aan de slag, als editieredacteur van De Weekbode.

“Het waren drie boeiende en leerrijke jaren, die voorbij zijn gevlogen”, zegt Decaestecker. “Ik ben er bijzonder trots op dat HLN en Het Laatste Nieuws de grootste nieuwssite, nieuwsapp en digitale en fysieke krant van het land zijn, klaar en gewapend voor de toekomst. Ik kijk ernaar uit om nu veel uitgestelde tijd in te halen met mijn gezin, familie en vrienden, vooraleer een nieuwe, boeiende uitdaging aan te gaan.”

Respect en dank

“Ik kan daar alleen maar respect voor betonen en wil Brecht uitdrukkelijk bedanken voor wat hij heeft gedaan en betekend voor HLN en Het Laatste Nieuws”, reageert Lataire, die naar eigen zeggen tijd gaat nemen om een nieuwe hoofdredacteur aan te stellen.

Dimitri Antonissen neemt als adjunct-hoofdredacteur de dagelijkse leiding van de redactie in handen.