Bart Casteleyn wordt hoofdredacteur De Krant van West-Vlaanderen en De Zondag

Bart Casteleyn – al drie jaar hoofdredacteur van De Krant van West-Vlaanderen – wordt vanaf 23 januari ook hoofdredacteur van De Zondag.

Bart (40) genoot een opleiding Journalistiek en startte in 2004 bij Roularta als jonge journalist voor De Zondag. In 2016 werd hij hoofdredacteur van De Zondag en de andere gratis bladen van RMG om in 2018 de overstap te maken naar KW. Eerst als nieuwsmanager bij De Zeewacht, dan als adjunct-hoofdredacteur en sinds begin 2020 is hij hoofdredacteur van De Krant van West-Vlaanderen. Op de eengemaakte krantenredactie neemt hij nu ook de leiding over De Zondag.

“Ik zet met veel enthousiasme het goeie werk van Pascal Kerkhove verder”

Bart neemt de verantwoordelijkheden over van Pascal Kerkhove, die beslist heeft om een andere wending aan zijn loopbaan te geven en een andere externe uitdaging aan te gaan. RMG is Pascal dankbaar voor zijn inzet en bijdrage aan het succes van KW en De Zondag.

Bart Casteleyn: “Ik was al ‘preus’ dat ik een historische titel als De Krant van West-Vlaanderen mocht leiden en uiteraard ben ik nu meer dan trots dat ik dit ook kan doen bij de enige krant op zondag. De Zondag is een monument in Vlaanderen en ik zet met veel enthousiasme het goeie werk van Pascal verder.”