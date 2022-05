Anouck Meier oogst succes met haar podcasts: “Meer werk maken van gendergelijkheid”

Van haar studentenjaren in Amerika tot haar nieuwe podcast ‘Rebel Rants’, in alles wat Anouck Meier (40) onderneemt, zie je haar grenzeloze ambitie. De Oostendse serie-onderneemster en feministe moest afscheid nemen van het advocatenleven toen ze van Brussel naar Ieper verhuisde, maar vond snel haar draai in de Kattenstad.

Anouck Meier maakte de voorbije jaren faam als ‘de blonde’ van ‘Werk & Leven’. Nadat ze haar toga aan de haak hing en het ondernemersleven verkende, stampte ze samen met Kelly Deriemaeker de succesvolle podcast uit de grond. Met de nieuwe podcast ‘Rebel Rants’ zet ze haar steile ambities nog meer in de verf. “Die ambitie? Dat is aangeboren, denk ik. Ik doe niet graag half werk.”

Was het ook ambitie die je naar Amerika bracht voor de studies?

“Je horizonten verleggen en verder durven kijken dan onder de kerktoren, dat is voor mij heel belangrijk. Ik woon supergraag in Zillebeke, maar ik heb echt wel nood aan af en toe eens een injectie grootstad. Het is dus vooral het internationale aspect dat mij daarin aansprak. Na mijn studies kon ik beginnen op een advocatenkantoor in Brussel, waarvan het hoofdkantoor in Chicago was, waar Barack en Michelle Obama elkaar leerden kennen.”

Hoe ben je in Ieper terechtgekomen?

“In eerste instantie was dat voor het werk van mijn man, die afgestudeerd was als gynaecoloog. Dat was wel een dingetje, want we kenden hier letterlijk geen kat. Het was voor ons opnieuw beginnen met een propere lei. Iedere dag naar Brussel pendelen, was geen optie dus heb ik aan jobcrafting gedaan. En zo ben ik begonnen als freelance copywriter onder de naam Ampersand. Hoewel ik geen netwerk of ervaring had in die branche, begon dat heel snel heel goed te lopen, in die mate zelfs dat ik te veel werk had. Dan ben ik beginnen nadenken over een businessmodel waarbij ik andere ondernemers aanleer hoe ze het zelf kunnen aanpakken. Nog voor corona trok ik dan de kaart van de online marketingtrainingen.”

Van daaruit is ook de podcast ‘Werk & Leven’ met Kelly Deriemaeker gegroeid?

“Dat was initieel eigenlijk een zijproject, een hobby. Stoemelings zijn we begonnen met een podcast, in de dressing bij mij thuis. En die is een eigen leven gaan leiden.”

Zeg dat wel: 500.000 luisteraars en een Belgian Podcast Award. Wat is de verklaring voor dat succes?

“Dat heeft te maken met de herkenbaarheid van de verhalen die we brachten, in die zin dat Kelly en ik altijd zeer onverbloemd vertelden over ons werk en ons leven. Niet op een gepolijste instagrammanier, maar ook met alle fuck-ups en fails. Mensen vonden het verfrissend om te horen dat op een ander ook wel eens wielen afdraaien. Het zijn niet alleen zij die zitten te ploeteren en te sukkelen.”

Stilaan begin ik me Ieperlinge te voelen, al heeft het toch een paar jaar geduurd

Is ‘Rebel Rants’ een logisch vervolg van de eerste podcast?

“Het idee voor Rebel Rants lag al lang op de plank maar de filosofie erachter is gelijkaardig. Het gaat over de platgetreden paden achter je laten en eens durven kritisch de vraag stellen: wat wil ik eigenlijk? Alles wat ik geloof over ondernemen en marketing, klopt dat wel? Kan het ook op een andere manier? In die zin is de gedachtegang erachter gelijkaardig, maar het is minder toegepast op work-lifebalance. Het gaat meer over ondernemen en marketing.”

De insteek is ook feministisch. Heb je als vrouwelijke ondernemer ooit belemmeringen gevoeld?

“Absoluut. Toen ik zwanger, werd was de eerste vraag op het advocatenbureau: are you going to continue to be a lawyer? Ik viel nog net niet van mijn stoel. De mannelijke advocaat die zijn bureau naast mij had, kreeg die vraag niet toen zijn vrouw zwanger was. Dus er zijn absoluut nog heel veel obstakels. Ook als ondernemer. Als vrouw heb je veel minder kans om kapitaal los te krijgen dan mannelijke ondernemers, terwijl aangetoond is dat investeren in bedrijven waar vrouwen het voor het zeggen hebben vaak de betere investering is. Er verschijnen dan persberichten van de Vlaamse overheid: één op drie ondernemers is vrouw, kijk hoe goed we bezig zijn. Dan denk ik: hallo, waarom zijn we hier vrolijk over? Als we aan dit tempo blijven voortdoen, dan zal ik gender equality niet meer meemaken. We mogen dus wel ambitieuzer zijn.”

Wat was je eerste indruk van Ieper toen je hier negen jaar geleden kwam wonen?

“Het contrast met Brussel was groot, in die zin dat je in een veel stillere community terechtkomt. In het begin was het even zoeken, maar we zijn vrij snel in het verenigingsleven gedoken. Op die manier hebben we snel onze draai gevonden. Stilaan begin ik me Ieperlinge te voelen, al heeft het toch een paar jaar geduurd.”

Heb je nog tijd voor hobby’s?

“Ik ben lid van Zonta, een club voor vrouwen met als slogan ‘empowering women’. Dat past dus wel bij mij. (lacht) En ik speel cello in de academie, samen met mijn dochter.”