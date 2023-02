Acid in de prijzen op De Jamies in De Grote Post

In Oostende werden De Jamies uitgereikt, de prijzen voor online content creators en influencers. Met 14 verschillende categorieën kon er door kijkers en juryleden worden gestemd op tientallen kandidaten. De West-Vlaamse Acid mocht de titel van beste contentcreator en beste vlog in ontvangst nemen.

‘De hoogmis van de Vlaamse influencer’, De Jamies, was ondertussen aan een derde editie toe. In 2021 in het leven geroepen om ook de digitale creatievelingen een hart onder de riem te steken, groeide het event uit tot de absolute place-to-be voor de who’s who van de Vlaamse sociale media.

Een bonte selectie van zowel ondernemers die digitaal actief zijn als jongeren die hun visie op mens en maatschappij online delen, verscheen op de rode loper. Het was vooral uitkijken naar de komst van de verschillende West-Vlamingen die door de jury van media-experten naar de finale werden geloodst.

Snel warm door Pat-Nutrition

Namen zoals Jamie-Lee Six en Average Rob zorgden ervoor dat de fans, die buiten aan de Grote Post de koude temperaturen trotseerden, het al snel warm kregen. Toch waren het vooral de spierbundels van Pat-Nutrition die de aandacht naar zich toe trokken. Compleet met kroon, gewaad en scepter waren ze de vreemde eend in de bijt en werden ze meer dan eens om een selfie gevraagd.

De slotshow, compleet met een drone die over het publiek vloog, bekroonde dan ook de laureaten uit de 14 categorieën. De enige West-Vlaming die een trofee, zelfs twee, mee naar huis kwam nemen, was vlogger Acid. Meenemen, in de spreekwoordelijke vorm dan toch want de populaire Youtuber was zelf niet aanwezig al liet hij via een videoboodschap zijn dank blijken. Hij kreeg een erkenning voor ‘beste vlog’ en die van ‘beste contentcreator’.

Steeds belangrijker

Tijdens deze derde editie werd meteen ook duidelijk dat online en digitale creators een steeds belangrijker rol spelen in onze moderne maatschappij. De laureaten hebben elk vaak honderdduizenden fans die wekelijks of zelfs dagelijks hun video’s bekijken. Enkelen onder hen halen overigens cijfers waarbij gevestigde TV-kanalen verbleken.