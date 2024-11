Media-invasie voor voorstelling dieetboek Bart De Wever in Zeepreventorium

In het Zeepreventorium in De Haan zijn tal van journalisten en mediaploegen opgedoken voor de voorstelling van het dieetboek van Bart De Wever. In “Het Regime van Bart De Wever” brengt de auteur Carl Huybrechts het verslag uit van diens jarenlange strijd tegen de weegschaal.

Bart De Wever onderging de laatste maanden een echte metamorfose. Hij verloor meer dan 50 kilo en legt in De Haan het waarom uit van zijn boek. De opbrengst ervan gaat naar het goede doel.

