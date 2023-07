Horeca aan de kust vreest dat één vijfde komende jaren sluit door nieuwe regels

Het nieuwe horecaplan van de federale regering, is op zich een goede zaak voor horeca die het vooral van het seizoenstoerisme moet hebben, zoals in steden, en aan de kust. Maar voor restaurants die werken met vast personeel, en geen gebruik maken van gelegenheidswerkers, is het een regelrechte ramp. Horeca Middenkust vreest dat de komende drie jaar zowat één vijfde van de horecazaken de deuren sluit.

Het plan is er gekomen, omdat de overheid zwartwerk in de sector wil uitroeien. Dat gaat via een nieuw kassysteem, dat ook het BTW-briefje vervangt. Maar daarop moet alle personeel zich ook registreren bij het begin van de werkdag. Werken in de horeca zal dan ook niet langer als interessant worden beschouwd, vrezen de uitbaters. De toekomst voor de horeca staat op het spel, klinkt het.

Staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez wilde eigenlijk nog verder gaan dan het voorgestelde plan. Crombez toetste de plannen verschillende keren af bij de horeca-organisaties aan de kust. Toch blijft hij de maatregelen verdedigen. Sowieso worden nog een aantal zaken verder afgesproken, voor eind oktober van dit jaar.

(MD)

