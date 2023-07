Gustaph is genomineerd voor Radio2 Zomerhit 2023 én zingt ook duet met Kate Ryan: “Mijn song is anders qua sound dan deze van de andere kandidaten”

Op zaterdag 13 mei verdedigde Gustaph ons land met ‘Because Of You’ op het Eurovisiesongfestival in Liverpool. Hij behaalde een zevende plaats, terecht om fier op te zijn. Zal Gustaph op zaterdagavond 19 augustus ook met de Radio2 Zomerhit 2023 naar huis terugkeren? Dat is best mogelijk, maar zelf ziet hij ook andere genomineerden die kans maken op deze felbeheerde award.

Wat een jaar heb jij al achter de rug. Daar kon je maar van dromen zeker?

Gustaph: “Had je dat mij één jaar geleden verteld, dan had ik het zeker niet geloofd. Ik ben blij en dankbaar dat ik dit mag meemaken.”

Heb jij bepaalde herinneringen aan Zomerhit?

Gustaph: “Ja feitelijk wel. In 2001 won ik mijn eerste Zomerhit-trofee als beste debuut. Dat is al 23 jaar geleden. Ik ben wel het levende bewijs dat je moet blijven vechten en doordoen, want er kan van alles gebeuren.”

Hoeveel verschil is dat nu in vergelijking met toen?

Gustaph: Het is anders, omdat ik toen veel jonger was. Ik was ook jong in mijn spirit en professioneel gedrag. Ik ben nu helemaal klaar voor zo’n evenementen. Ik kan er ook meer van genieten omdat het besef er meer is. Ik ga er nu zeker en vast ontzettend veel van genieten.”

Zomerhit-opname op dinsdag, die op zaterdagavond 29 juli wordt uitgezonden op VRT 1. © PADI/Daniël

Hoe hoog schat je jouw kansen in?

Gustaph: “Door het Eurovisiesongfestival ben ik al helemaal getraind op zo’n vragen (lacht). Ik kan wel zeggen dat mijn song heel uniek is met een positieve boodschap. Ook qua sound is het anders dan de andere kandidaten. Dat geeft ons misschien een extra kans in het uniek zijn. Daardoor maken we zeker een kans.”

Heb je een voorkeur qua andere artiesten?

Gustaph: “Dit jaar zijn er zo veel verschillen binnenin het genre en ik vind het geweldig dat iedereen door Zomerhit een podium én kans krijgt. Het is moeilijk om iemand te kiezen.”

Denk je dat Bart Kaëll een kans maakt?

Gustaph: “Absoluut. Bij Zomerhit zijn volksliederen ook heel belangrijk in onze cultuur. Ik denk dat Bart zeker kans maakt, niet alleen met zijn nummer ‘Wat Is Je Geheim?’ maar ook door zijn jarenlange carrière.”.

Wat zijn jouw plannen nog in 2023?

Gustaph: “Optreden! Deze zomer spelen we op heel wat Parkies van Radio2 en daarna gaan we werken aan nieuwe nummers, zodat we in het najaar zeker met nieuw werk kunnen uitpakken.”

Het is positief dat je zo goed scoorde met het Eurovisiesongfestival. Het lijkt me logisch dat je hierop nog een paar jaar kan op teren.

Gustaph: “Dat is de bedoeling. We gaan die zevende plaats verzilveren en er zolang mogelijk mee doorgaan.”

Kate Ryan en Gustaph zingen ‘La Isla Bonita’. © PADI/Daniël

Heb je een bepaalde connectie met West-Vlaanderen?

Gustaph: “Mijn broer heeft hier een appartementje en mijn eerste lief was een Bruggeling. Ik ken er wel iets van (lacht). Ik gaf twee jaar les in de academie in Oostende. Mijn man en ik gaan graag eens een weekendje naar die badplaats.”

Vond je dat een leuke badstad? Of vind je bijvoorbeeld Blankenberge toffer?

Gustaph: “Nee, ik moet wel zeggen dat Oostende wel een ziel heeft. Ik keer echt graag terug naar daar. Het heeft iets uniek in West-Vlaanderen.” (PADI)

Zaterdag 22 juli om 20.45 uur op VRT 1 en VRT Max met Jaap Reesema, Olivia, Kris Kross Amsterdam, Portland & Meau, The Starlings & Ozark Henry, De Romeo’s, Maksim, Berre, Judith, Gustaph en Nâdiya – Zaterdag 29 juli op hetzelfde uur: Sam Gooris, Stan Van Samang, Pauline, The Starlings, Pommelien Thijs, Snelle, Niels Destadsbader & Kenny B., Alvaro Soler, Kate Ryan &n Gustaph, DJ Licious, Snollebollekes.