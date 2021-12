Gemeenteraad : 60.395 euro voor vier daken

Het gemeentebestuur van Lo-Reninge geeft 60.395 euro uit voor het herstellen van de dakbedekking van vier openbare gebouwen. Voor de levering van een computergestuurd management- en communicatiesysteem voor de brandweer betaalt de gemeente 49.500 euro.

Zowel de bibliotheek in Lo als de ontmoetingscentra de Gendarmerie in Lo, de Concorde in Pollinkhove en ‘t Klooster in Noordschote krijgen een nieuw dak. „Het asfalt van de daken verkeert in bedenkelijke staat”, aldus schepen voor Milieu Johan Matthys. (Dynamisch) „Nu we die daken toch herstellen willen we dat meteen op een energievriendelijke manier doen. Daarom kiezen we materialen die niet alleen asfalterend maar ook isolerend werken. Energiezuinige ingrepen zijn een punt van ons beleid.” De kosten voor de renovatie worden geraamd op 60.395 euro.

Pensioenen

Het gemeentebestuur legt reserves aan om de uitbetaling van de pensioenen van de gemeentelijke mandatarissen te kunnen blijven verzekeren. Die financiële last zal in de toekomst gevoelig stijgen. De gemeente gaat daarom een pensioenverzekering aan. De reserves komen enerzijds uit eigen middelen via de verkoop van Suezaandelen en worden anderzijds opgebouwd door het betalen van jaarlijkse premies.

Brandweer

De gemeente schaft een computergestuurd management- en communicatiesysteem voor brandweerinterventies aan, dat afgestemd is op het ASTRID-netwerk. De brandweer van Lo-Reninge kan met dat systeem rechtstreeks door de 100-dienst verwittigd worden. Nu gebeurt dat nog langs de brandweer van Veurne om. De kosten worden geraamd op 49.500 euro. Het gemeentebestuur zal die kosten financieren met een leasingovereenkomst.

(MMA)