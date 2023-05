Familie enorm dankbaar na hereniging met Olivier Vandecasteele

“Het is met een immense opluchting dat wij weer herenigd zijn met Olivier. We zijn het grote publiek erg dankbaar voor de vele steun de voorbije maanden.” Dat zegt Olivier Van Steirtegem in naam van de familie en vrienden van Olivier Vandecasteele.

Olivier Vandecasteele werd op 24 februari 2022 door de Iraanse autoriteiten gearresteerd. Vrijdag 26 mei stond hij na 455 dagen gevangenschap weer op Belgische bodem. Olivier werd verwelkomd door zijn zus, familie en zijn vriend Olivier Van Steirtegem, en door premier Alexander De Croo en de ministers Vincent Van Quickenborne en Hadja Lahbib.

Opluchting

“Het is met een immense opluchting dat wij weer herenigd zijn met Olivier. Onze dank gaat uit naar de regering en de administratieve instanties die met vastberadenheid, standvastigheid en menselijkheid hebben gewerkt om Olivier uit deze onrechtvaardige gevangenschap te bevrijden. Wij zijn ook de advocaten Olivia Venet, Chloé Georgiev, Michel Kaiser, Marc Verdussen en Cecile Jadot oneindig dankbaar voor hun begeleiding tijdens deze beproeving en voor het uitzonderlijk werk dat ze op juridisch gebied hebben verricht”, zegt Van Steirtegem in naam van de familie.

Tweede strijd

“Wij willen ook onze enorme dankbaarheid betuigen aan alle mensen die achter de schermen dag en nacht hebben gewerkt om ervoor te zorgen dat de zaak van Olivier niet werd vergeten. Onze dank gaat ook uit naar het grote publiek voor de immense steun die zij ons hebben betoond, wat ons de moed heeft gegeven om te blijven vechten. Een tweede strijd begint nu voor Olivier en zijn familie, namelijk het opnieuw opbouwen van wat verwoest werd tijdens de 14 maanden van eenzame opsluiting, angst, ontbering en slapeloosheid.

