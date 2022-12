Een bloemetje voor Nancy die warmte verspreidt in de stad

“Graag een bloemetje voor een prachtig mens, Nancy Acx”, start buurvrouw Conny Verscheure haar mail aan onze redactie. “Naarstig haakt ze hartjes die ze overal verspreidt over Roeselare en omstreken. ‘Spread love not hate’ is haar motto.”

Ik ben niet kwijt of verloren. Het is van mij voor jou. Om uw dag wat stralender te maken, schenk ik u dit hartje. Neem mij mee en geniet ervan, staat op de hartjes te lezen. “Een klein hartje om de mensen aan te zetten om lief te hebben en geen haat te verspreiden”, licht Conny toe. “Of om een hartje onder de riem te stoppen als het eens moeilijk gaat. Een klein gebaar, maar soms groot van waarde… Een betere wereld maken.”

“Nancy startte ook een facebookpagina, ‘Spread love not hate’. Een prachtig initiatief in deze donkere wereld… Ik wil haar via deze weg tonen dat wat ze doet belangrijk is.”

“De hartjes hebben een therapeutisch effect op mij”

Er bestaat geen toeval. De dag dat we aanbellen bij Nancy viert ze haar 54ste verjaardag. “Ik ben Conny zo dankbaar dat ze het de moeite vindt om mij een bloemetje te schenken”, glundert een ontroerde Nancy. “Ik heb heel diep gezeten. Burn-out, depressie en die coronaperiode hielp ook niet echt. Ik kwam niet meer buiten. En toen ben ik beginnen haken. Ik ben altijd creatief geweest met handwerk, maar dat lag al jaren stil. Op een bepaald moment had ik wel 200 hartjes en die ben ik zo stilletjes aan beginnen verdelen. Ik heb altijd hartjes bij. Ik wil mensen verbinden in een wereld waar mensen tegen elkaar opgezet worden. Als je niet meedraait in de ratrace, dan val je uit de boot.”

“Ik doe dit vanuit mijn hart. Het haken is therapeutisch voor mij. De hartjes vullen voor een stuk het gemis van mijn job op, waar ik kansarmen begeleidde. En daarnaast schenkt het me voldoening dat ik creatief kan bezig zijn en mensen een warm gevoel kan geven. En door ze lukraak in de stad te verspreiden, verplicht ik mezelf een beetje om me niet langer thuis op te sluiten.” (mlt)