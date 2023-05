Zwevezeels bedrijf maakt drinkbaar water van… dierenbloed: “Zo verbruiken we jaarlijks 45 miljoen liter water minder”

Veos, de wereldwijde marktleider in hoogwaardige eiwitten voor voeding, investeert twee miljoen euro in een waterzuiveringsinstallatie die elke dag tot 150.000 liter water uit dierlijk bloed filtert en in drinkbaar water omzet. Het bedrijf zal zo veertig procent minder grondwater gebruiken. “We zetten het gefilterde water circulair in onze productie in”, legt co-ceo Robert Slee uit.

Veos is een Belgisch productiebedrijf dat gespecialiseerd is in de verwerking van dierlijk bloed en collageen tot hoogwaardig eiwitpoeder dat gebruikt wordt in menselijke en dierlijke voeding. Het bedrijf werd in 1974 in Zwevezele, deelgemeente van Wingene, opgericht en heeft intussen ook vestigingen in Frankrijk, Spanje, Polen en Brazilië. De Veos-producten worden naar 85 landen, verdeeld over vijf continenten, verspreid.

Grondwater op peil houden

Ook op vlak van duurzaamheid wil Veos een voorloper zijn. De toenemende vraag naar hoogwaardige functionele eiwitten, maakte een uitbreiding van de productie noodzakelijk. “We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk op een duurzame manier te ondernemen”, legt co-ceo Robert Slee uit. “Zo investeerden we al fors in zonnepanelen en warmtewisselaars.”

“Het gezuiverde water zetten we circulair in tijdens ons productieproces. Zo verbruiken we tot veertig procent minder grondwater”

Het productieproces vraagt echter heel wat water om de tanks te reinigen waarin het dierlijke bloed wordt opgeslagen. “Tot nu toe gebruikten we uitsluitend grondwater dat we uit de buurt oppompten. Om onze duurzame ambities extra kracht bij te zetten en het grondwater op peil te houden, gingen we op zoek naar een alternatief om voortaan minder water op te pompen en toch over voldoende water te beschikken voor de uitbreiding van de productie.”

© Kurt Desplenter

Indikken en vacuüm indrogen

Dat vond Veos in een nieuwe waterzuiveringsinstallatie die dagelijks voor 150.000 liter extra drinkbaar water zorgt, afkomstig uit dierlijk bloed. “Concreet gaan we tijdens het productieproces bloed indikken, om het dan later vacuüm te gaan indrogen. Tijdens dat proces komt waterdamp vrij vanuit het bloed. Dat laten we condenseren tot het opnieuw water is.”

“Het water zal nu gezuiverd worden dankzij de nieuwe waterzuiveringsinstallatie. Zo kunnen we het circulair inzetten in ons productieproces. Door water uit bloed te zuiveren, verbruiken we tot veertig procent minder grondwater, wat neerkomt op 45 miljoen liter op jaarbasis.”

Veos telt twaalf productiesites, 240 productie-installaties en heeft een jaarlijkse omzet van 140 miljoen euro. “Onze blik staat richting toekomst”, gaat Robert Slee verder. “We willen verder blijven groeien, graag vanuit Zwevezele. Dit is onze thuisbasis.”