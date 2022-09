Zoute Grand Prix is het meest prestigieuze auto-event ter wereld: Knokke-Heist klaar voor 300.000 bezoekers en een veiling die 20 miljoen euro moet opbrengen

Een Ferrari van 4 miljoen euro op de kop tikken? Een van de slechts 99 Bugatti Mistrals ter wereld spotten? Of voor het eerst de gloednieuwe Lamborghini Urus Performante bewonderen? Het kan volgende week allemaal in Knokke-Heist. Of hoe twee broers van hun Zoute Grand Prix het meest prestigieuze auto-event ter wereld maakten. “We schatten dat de veiling 20 miljoen euro zal opleveren. Een record.”

Wat moest starten als een classic car-rally voor een vriendengroep, is in amper vijftien jaar tijd uitgegroeid tot het meest prestigieuze auto-event van deze planeet. Van donderdag 6 tot en met zondag 9 oktober verzamelen de broers Filip (54) en David Bourgoo (50) op het strand van Knokke-Heist al voor de dertiende keer de meest zeldzame wagens uit vervlogen tijden en de nieuwste luxebolides.

“Onze Zoute Grand Prix is in recordtempo uitgegroeid tot een fenomeen”, glimlachen ze. “Terwijl we gewoon mensen bij elkaar wilden brengen die net als ons gebeten zijn door alles wat met prachtige auto’s te maken heeft.”

“Bij ons stroomt er geen bloed, maar olie en nafte door onze aderen”

De broers zitten al hun hele leven in de autowereld. Vader Georges (79) runde in deelgemeente Heist een Alfa Romeo-garage. “Wij zijn in zijn atelier opgegroeid”, blikken ze terug. “Terwijl papa aan de wagens sleutelde en mama die poetste, lagen wij de de achterbank te slapen. De werkdag zat er pas een kwartier voor middernacht op, wanneer Radio 2 er de stekker uit trok. Bij ons stroomt er geen bloed, maar olie en nafte door onze aderen.”

Bankencrisis

De broers volgden hun vader op en waren in hun geliefde Knokke-Heist concessionaris van tal van merken, van Mazda en Saab over Land Rover en Rolls Royce tot Audi en Bentley. “In 2018 nam D’Ieteren onze concessie over, sindsdien focussen we ons fulltime op de Zoute Grand Prix.”

De Zeedijk fungeert als startplaats van de Zoute Rally. © Zoute Grand Prix

Die zag het levenslicht in 2007, toen Filip tijdens een slapeloze nacht het idee kreeg om de Zoute Automobile Club op te richten. “Toenmalig burgemeester Leopold Lippens aanvaardde het voorzitterschap, maar het duurde nog tot 2010 vooraleer we écht naar buiten traden. Toen de bankencrisis in 2008 in alle hevigheid losbarstte, besloten we onze plannen even in de koelkast te steken.”

“We zijn de Remco Evenepoel van onze sector, maar de concurrentie ligt op de loer. We zijn nú al bezig met de edities van 2023 en 2024”

Twaalf jaar geleden legden David en Filip de fundamenten van wat nu een internationaal geprezen auto-event is. “Bedoeling was om tijdens die eerste editie met een 35-tal vrienden een classic car-rally te rijden, maar we hadden sponsors nodig om alles op poten te zetten.”

Op het autosalon van Brussel klopten de broers aan bij vijftien premiummerken – denk: Ferrari, Lamborghini, Audi, Jaguar… “Iedere sponsor mocht met tien klanten deelnemen. We dachten er een drietal te kunnen overtuigen, maar tot onze verbazing stapten ze allemaal mee in ons verhaal. Plots stonden er meer dan 180 deelnemers aan de start en vergaapten 5.000 mensen zich in hartje Knokke-Heist aan de meest oogverblindende wagens. Het was hondenweer, maar we hadden een vliegende start genomen.”

Camaraderie

Sindsdien is de trein niet meer gestopt. Volgende week nemen 225 auto’s uit vervlogen tijden deel aan de Zoute Rally by Stow en nog eens 150 sportwagens met minder dan twintig jaar op de teller verschijnen aan de start van de Zoute GT Tour.

Op het strand kan je 70 topwagens van 21 premiummerken ontdekken en het bekende Londense veilinghuis Bonhams laat 80 absolute pronkstukken onder de hamer gaan. 75 auto’s wagen ook hun kans tijdens een Concours d’Elegance, zeg maar een schoonheidswedstrijd voor exclusieve auto’s. Knokke-Heist is stilaan het Mekka voor wie van dream cars houdt.

Deze Ferrari 288 GTO uit 1985 is voor een bedrag tussen de 3,7 en 4,1 miljoen euro de jouwe. De wagen wordt geveild op de Zoute Grand Prix. © Bonhams

“Dat was ook onze bedoeling”, benadrukken Filip en David. “Wij wilden het luxesegment naar hier halen en daar zijn we, in alle bescheidenheid, ook in geslaagd. Maar noem ons alsjeblieft geen autosalon. Dat zijn we allesbehalve. Bij ons draait het om passie de autowereld en het leven vieren. In een sfeer camaraderie. Een sleutelwoord bij ons.”

Laagdrempelig

Tegelijk houden de broers hun event ook laagdrempelig, zeggen ze. “Iederéén moet kunnen genieten van de Zoute Grand Prix. Naast de vipformules kan je vanaf 35 euro ook gewoon een ticket kopen om in onze 5.000 vierkante meter grote tent de vele prachtige auto’s te bewonderen of het Concours d’Elegance bij te wonen.”

“De Zoute Grand Prix lokt jaarlijks 300.000 bezoekers, waaronder 10.000 vips. Maar die mensenmassa hebben we perfect onder controle. De omzet bij de handelaars ligt 2,5 keer hoger dan tijdens een gemiddeld weekend”

De Filip en David beschouwen de bolides die straks in Knokke-Heist neerstrijken, als kunst. “Want dat ís het ook. Daarom willen we die niet ook zomaar langs de Knokse straten opstellen. Dat deden we in onze beginjaren wel, maar sinds 2019 poten we aan het Albertstrand het PRADO – Premium Automobile & Art Dome – neer.”

Geen knipoog naar het gelijknamige museum in Madrid, wel naar een verdwenen beach club op diezelfde plek. “Die was tussen 1935 en 1974 the place to be. Daar kwam de beau monde genieten van de zon, maar ook lekker eten en drinken. Dat zal straks niet anders zijn.”

Veiling van 20 miljoen euro

Dit jaar zullen twéé structuren uit het Knokse zand verrijzen. “In het PRADO kunnen de 70 topwagens bewonderd worden, in de andere zal de Bonhams-veiling plaatsvinden. Die vindt dit jaar voor de tiende keer plaats en er wordt een recordopbrengst van 20 miljoen euro verwacht. Soms staan we ook zelf versteld van de bedragen die hier over de spreekwoordelijke toonbank gaan.” Ter vergelijking: vorig jaar bedroeg de opbrengst 12 miljoen euro.

David en Filip Bourgoo. © Jürgen de Witte WIT photography & videography

Door met twee locaties te werken, wordt het volk ook wat gespreid. “Maar eigenlijk palmen we het hele Knokse centrum in. De straten steken we met strobalen en checkered flags in een rallykleedje, al onze medewerkers dragen een bolhoed die geïnspireerd is op The Avengers… We verwachten over het hele weekend 300.000 bezoekers, waarvan 10.000 vips.”

Kan een kustgemeente als Knokke-Heist die allemaal slikken? Die vraag is volgens de Bourgoo’s niet aan de orde. “We hebben het perfect onder controle. Hier zijn we wel wat gewoon, maar De Zoute Grand Prix staat garant voor het drukste weekend van het jaar. Om je een idee te geven: bij alle handelaars ligt de omzet 2,5 keer hoger tijdens het weekend van de Zoute Grand Prix dan tijdens een gemiddeld ander weekend. Wij bezorgen alle horecazaken en winkels extra klanten en dat genereert op zijn beurt extra werkgelegenheid. Eigenlijk wordt elke Knokke-Heistenaar beter van ons initiatief.”

Remco Evenepoel

De Zoute Grand Prix staat anno 2022 te boek als absolute wereldtop. “Om het in wielertermen te zeggen: vandaag zijn we de Remco Evenpoel van onze sector. Maar de concurrentie ligt op de loer. We zijn nu al volop bezig met de edities van 2023 en 2024. Wij zijn ook de enige plek waar je zó veel kan beleven: er is onze Rally en GT Tour, de expositie, de veiling… Hier vind je alles onder één dak. Voor de Europese première van de Lamborghini Urus Performante zakt Lamborghini-ceo Stephan Winkelmann zélf naar Knokke-Heist af. Dan weet je dat je hoog aangeschreven staat.”

© Zoute Grand Prix

De aanpak van David en Filip loont, want naast een feest voor de pure autofanaat is het ook een van de belangrijkste netwerkevents geworden. “Bij veel captains of industry staan we met rood in de agenda genoteerd. À ne pas rater. Hier worden zakendeals gesloten, vinden topspelers uit verschillende sectoren elkaar.”

“Bij veel captains of industry staan we met rood in de agenda genoteerd. Hier worden zakendeals gesloten en vinden topspelers uit verschillende sectoren elkaar”

“De Zoute Grand Prix is elk jaar ook een soort reünie. Veel van onze gasten hebben een druk bestaan, maar komen hier even tot rust. Aan ons om hen een kader op topniveau te bieden.”

Club House

De toekomst zien Filip en David Bourgoo rooskleurig tegemoet. “Ons concept stáát er, maar we zitten niet stil. We bruisen van de ideeën. Zo onderzoeken we momenteel een tiental locaties in Knokke-Heist om er de Zoute Grand Prix Club in onder te brengen. Een pand waar premiummerken hun nieuwste modellen kunnen uitstallen, maar waar ook ruimte is voor kunst en topgastronomie. Onze versie van de flagship store, zeg maar. En we willen ons verhaal ook over de landsgrenzen heen tillen. Vandaag komen veel buitenlandse bezoekers naar de Zoute Grand Prix, wij willen ook rally’s in de ons omringende landen organiseren. Met de Rallye des Châteaux doen we dat al in Frankrijk, dat willen we verder uitbreiden.”

Vorig jaar werd de Zoute Grand Prix op de gerenommeerde Historic Motoring Awards in Londen uitgeroepen tot Motoring Event of The year. “Daar zijn we verschrikkelijk trots op. Vergelijk het met de Oscar voor beste film. Die erkenning legt extra druk op onze schouders, maar is tegelijk een motivatie om ons niveau nóg hoger te leggen. Eerst willen we genieten van de komende vierdaagse, daarna is het weer keihard werken. Voor iedereen die van mooie wagens en het leven houdt.”

Info en tickets:www.zoutegrandprix.be

Jong en oud vergapen zich aan de meest oogverblindende bolides. © Zoute Grand Prix

© Zoute Grand Prix