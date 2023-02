Zorabots sluit miljoenencontract af voor ontwikkeling van robot Sara in Saoedi-Arabië

De futuristische stad Neom, die momenteel in het midden van de woestijn van Saoedi-Arabië aan het verrijzen is, krijgt een flink Oostends tintje. Zorabots sloot een miljoenencontract af met het Saoedische staatsbedrijf QSS en levert straks hoogtechnologische software.

In het uiterste noordwesten van Saoedi-Arabië wordt momenteel met man en macht gewerkt aan Neom, een miljoenenstad die zo uit een sciencefictionfilm lijkt weggelopen. Het project strekt zich over een lengte van liefst 460 kilometer uit langs de kust van de Rode Zee en krijgt een volume van 26.500 vierkante meter. Meest in het oog springend wordt The Line, een stad in de vorm van een 170 kilometer lange rechte lijn.

Het Saoedische staatsbedrijf QSS staat er mee in voor hightech-toepassingen, waaronder Sara, een humanoïde robot die meerdere Arabische dialecten begrijpt en spreekt en tal van taken – denk aan receptiewerk en klantenservice – kan uitvoeren.

Smart devices en internet of things

De robot draait op het ZBOS-platform, ontwikkeld door Zorabots uit Oostende. Het bedrijf werd opgericht door ceo’s Tommy Deblieck en Fabrice Goffin en focuste aanvankelijk op pure robotica, waarbij het robots van andere fabrikanten programmeerde om bepaalde toepassingen uit te voeren.

Tommy Deblieck (links) en Fabrice Goffin van Zorabots. © Peter Maenhoudt

Nu stuurt het ook een ruimer gamma aan smart solutions aan. Die draaien vaak op dezelfde onderdelen als de robots die Zorabots onder handen namen en dat leidde tot de ontwikkeling van het ZBOS-platform. Die software stuurt zowel robotica aan als smart devices en internet of things-applicaties.

In maart 2021 stelde het bedrijf nog een horecapakket samen om de horecasector in de coronacrisis te ondersteunen.

100.000 licenties

Het Saoedische QSS gaat nu in zee met Zorabots om de humanoïde Sara verder te ontwikkelen. Vorig weekend tekenden de twee bedrijven een samenwerkingsakkoord. Zorabots mag de komende vijf jaar 100.000 licenties aan QSS leveren. ZBOS moet de drijvende kracht achter heel wat hoogtechnologische projecten worden, waaronder dus ook Neom, de stad van de toekomst.

De licenties die QSS zal afnemen, kosten 750 euro per stuk, met een maandelijks abonnement van 15 euro. Het contract is, gespreid over vijf jaar, goed voor meer dan 100 miljoen euro.