Zonnebeke wil lokale ondernemers ondersteunen met ‘profploeg’ van experten

Zonnebeke behoort tot de 12 West-Vlaamse gemeenten die in een tweede fase een beroep kunnen doen op de ‘profploeg’, een initiatief van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits.

“Om de handelskernen in onze gemeenten te versterken, heeft Vlaams minister van Economie verschillende maatregelen getroffen, stelt schepen Ingrid Vandepitte (#Team 8980). “Er is een investeringsfonds om handelspanden aan te kopen, de regelgeving wordt aangepast en er werd een profploeg aangesteld.”

Dat is een team van experten uit diverse groepen die op pad gaat in de handelskern op zoek naar verborgen parels, naar mogelijkheden om de kern te versterken. Zij doen voorstellen voor het ontwikkelen van innovatieve winkelconcepten, de make-over van een dorpsplein, het oplossen van een mobiliteit- of parkeerprobleem of het creatief in de etalage zetten van de troeven van de handelskern.

Er is hiervoor in de relancemiddelen in 1,5 miljoen euro voorzien. VLAIO (Vlaams agentschap voor innovatie en ondernemen) wil de beste realisaties in de vitrine plaatsen en als voorbeeld presenteren.

Versterken

“Ook Zonnebeke diende een gemotiveerde aanvraag in en werd geselecteerd en daar zijn we blij mee. Alle hulp en feedback is immers mooi meegenomen en leerzaam”, aldus eerste schepen Ingrid Vandepitte (#team8980).

”De intakegesprekken starten dit voorjaar. Dit project start naast een traject dat met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij van West-Vlaanderen (POM) loopt om de commerciële kernen van Zonnebeke te versterken en meer zuurstof te geven aan de lokale handelaars. Uit een analyse stelden we vast dat de kerngemeente een jongere bevolking heeft dan het provinciaal gemiddelde.”

“Echter blijken de lokale handelaars slechts beperkt deze groeiende doelgroep te bereiken. Als gemeente willen we inzetten op het stimuleren van ondernemen. We willen samen met de POM West-Vlaanderen en VLAIO onderzoeken hoe we de ondernemingen nog kunnen versterken”, besluit de schepen.

(NVZ)