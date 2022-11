“Zonder West-Vlamingen geen Auchan”: populaire Franse hypermarkt ziet aantal Belgische klanten bijna verdubbelen

De torenhoge inflatie is ook in onze winkelkar stevig te voelen. Een béétje Belg gaat al snel op zoek naar een goedkoper alternatief en dat is net over de Franse grens te vinden. Bij de bekende hypermarkt Auchan is het aandeel landgenoten sinds juli van 25 naar 40 procent gestegen. “Met ‘dank’ aan de crisis”, stelt directeur Melchior Andris. “Maar onze Belgische klanten zitten al sinds het prille begin in ons DNA.”

Den Auchan in Roncq. Opgericht in 1967 en met 16.500 vierkante meter winkeloppervlakte een hypermarkt waar je makkelijk een volle dag in kan verdwalen. De plek is bij ons meer dan een begrip. In 55 jaar tijd vonden honderdduizenden (West-)Vlamingen de weg naar Noord-Frankrijk om er en masse water, wijn en frisdrank in te slaan.

“We hebben altijd al een zekere populariteit genoten bij onze noorderburen”, duidt Melchior Andris (48), directeur van Auchan Roncq. “De nabijheid van België was trouwens een van dé hoofdredenen om destijds hier dit complex te bouwen. Bij de start werd de invloedssfeer van deze hypermarkt tot twintig kilometer over de Belgische grens bepaald. Dat is nooit meer veranderd. Door onze ligging zijn wij eigenlijk een historische buurtwinkel.”

Derde grootste

“Doorheen de jaren bleef het aandeel Belgische klanten quasi altijd stabiel. “Zo’n 20 tot 25 procent van alle consumenten die hier hun inkopen komt doen, woont in België”, klinkt het. “Maar daar is de voorbije maanden verandering in gekomen. Nu is liefst 40 procent van alle Auchan-klanten Belg.” Een niet te onderschatten aandeel van de hypermarkt met 750 werknemers en een jaarlijkse omzet van 200 miljoen euro. Na die in Parijs en Marseille is Auchan Roncq trouwens de derde grootste vestiging van Frankrijk.

“Per dag krijgen we gemiddeld 10.000 klanten over de vloer. 4.000 daarvan zijn Belg. En vooral West-Vlaming. Plus: we zien dat die ook steeds van verder komen. De omgeving van Ieper en Kortrijk zijn sinds oudsher belangrijke markten voor ons, nu mogen we daar ook regio’s als Roeselare, Brugge en zelfs Gent aan toevoegen.”

Een verklaring voor het steeds verder toenemende aantal Belgische shoppers op Noord-Franse bodem hoeft volgens Melchior Andris niet ver gezocht te worden. “Supermarkten zijn bij jullie nu eenmaal duurder. Zeker nu”, legt hij uit. “Dan is het logisch dat mensen in grensstreken over de haag kijken en hier komen winkelen.”

Zelfs uit Nederland

Daar speelt Auchan ook zelf gretig op in. “Twee keer per maand verspreiden we in de brede grensstreek een volledig Nederlandstalige folder met onze promoties en we kopen ook steeds vaker publiciteitsruimte in gratis magazines en kranten zoals De Zondag. Dat doen we zelfs tot in het Antwerpse en Brusselse, zeker wanneer onze Foire des vins (de wijnbeurs, red.) opnieuw plaatsvindt. Dan zien we zelfs auto’s met Nederlandse nummerplaten onze parking oprijden.”

© Foto Kurt

De Facebookpagina van Auchan Roncq telt net geen 40.000 volgers, de helft daarvan komt uit België. “Dat zegt alles over waar ons wingebied te vinden is. We werken ook aan een volledig nieuwe website die zich uitsluitend op de Belgische markt zal richten. Eigenlijk is het simpel: zonder onze Belgische klanten was Auchan hier gewoon niet te vinden. Jullie zitten in ons DNA.”

Cristaline à gogo

Traditioneel slaan Belgische klanten heel veel water en non-alcoholische dranken in Auchan in. “Die staan nog altijd bovenaan het lijstje”, glimlacht Melchior. “Soms kunnen onze medewerkers de paletten met Cristaline-water niet snel genoeg aanvoeren. Ze netjes in de rayons zetten, daar is dan zelfs geen tijd meer voor.”

Sinds enkele maanden merken ze bij Auchan echter dat een groter aanbod in de smaak lijkt te vallen bij de Belgische buren. “Inmiddels zijn heel veel producten hier – vaak fors – goedkoper dan bij jullie. Vaatwastabletten en verzorgingsproducten bijvoorbeeld, maar ook vis, onze bakkerijproducten, zuivel, charcuterie… Een bezoek aan Auchan beperkt zich niet langer tot een volle winkelkar met water. Nu wordt hier volwaardig inkopen gedaan en er wordt ook vaker teruggekeerd. Voor veel Belgen zijn we de vaste hypermarkt geworden.”

En daar wordt ook het gamma op aangepast. “Nu hebben we zowat het volledige aanbod van Lotus in de winkelrekken staan. En een pak meer sausjes voor bij de frietjes. Typisch Belgisch, zoiets. Jullie zijn ook gek op Cécémel.”

De laagste prijs

Dat Auchan de prijzen zo laag kan houden, dankt het aan het feit dat het in bulk kan inkopen. “Auchan telt in Frankrijk meer dan vijfhonderd supermarkten, waaronder 140 hypermarkten. Dat maakt het al wat makkelijker om onze 75.000 verschillende producten en vrac (massaal, red.) aan te kopen. Maar we vergelijken onze prijzen ook met die van net over de grens. Wat er in de supermarkten in bijvoorbeeld Menen en Kortrijk gebeurt, houden we nauwlettend in de gaten. En als we zien dat zij lager zitten dan ons, passen we onze prijs aan. Bij Auchan Roncq heb je als West-Vlaming altijd de garantie op de laagste prijs.”

© Foto Kurt

Sinds de energiecrisis ziet Melchior Andris elke dag steeds meer Belgen naar zijn Auchan afzakken. “Vroeger waren vooral vrijdag en zaterdag onze Belgische topdagen, nu is de toestroom elke dag relatief hoog. We kunnen ze eerlijk gezegd ook niet missen. Tijdens de coronacrisis, toen de grenzen dicht waren, kregen we meteen 20 procent minder volk over de vloer en viel onze omzet met 25 procent terug. Meer heb je niet nodig om vast te stellen dat België erg belangrijk is voor ons. We zijn met jullie vergroeid.”

Gezocht: Vlaamse werknemers

De komende jaren wil Auchan Roncq verder focussen op de Belgische markt. “Want deze crisis biedt ook kansen. Mensen die nog nooit bij ons kwamen winkelen, hebben ons nu ontdekt. Die willen we behouden. Dat zullen we onder andere doen door onze getrouwheidskaart in het Nederlands te promoten en nog meer naar de Belgen te luisteren. Want zij vormen mee de toekomst van ons verhaal.”

Belgische werknemers zijn vooralsnog niet op de loonlijst van Auchan Roncq te vinden, stelt Melchior. “Daar is één grote reden voor: bij jullie liggen de lonen hoger. Nochtans zou het voor ons een enorme meerwaarde betekenen, mochten we (West-)Vlamingen in dienst kunnen nemen. Nederlands is de tweede voertaal tussen onze winkelrekken.”