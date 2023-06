Zonder beroep komt er een McDonald’s op de vroegere paardenmanege Mandelhoeve in Ingelmunster

Het gemeentebestuur van Ingelmunster zette het licht op groen om op de site van de vroegere paardenmanege Mandelhoeve op de hoek van de Oostrozebekestraat en de Ringbaan in Ingelmunster een nieuwe vestiging van de hamburgerketen McDonald’s te zetten. Men kan nu nog 30 dagen beroep aantekenen. Blijft het rustig, dan kan McDonald’ss beginnen met de sloop van Mandelhoeve en starten met de bouw van het nieuwe filiaal.

McDonald’s diende een aanvraag in voor de bouw van een nieuw restaurant met snelservice, bijhorende parking met groenaanleg, een hoogspanningscabine en sorteerlokaal. Dit dossier werd besproken binnen de gemeenteraad. Volgens burgemeester Kurt Windels werd alles grondig gewikt en gewogen vooraleer men een beslissing nam. “We vonden geen enkele argumentatie om dit niet te doen. Onze grootste bekommernis was de mobiliteit, maar het Agentschap Wegen & Verkeer verleende een positief advies. Volgens hen zullen er geen verkeersproblemen ontstaan door de komst van deze fastfoodketen. Onze goedkeuring is er één met voorwaarden, wat betekent dat er bijvoorbeeld wel een voldoende grote geluidsbuffer moet worden voorzien naar de achterliggende huizen toe.”

Frituuruitbaters

De Ingelmunsterse frituuruitbaters waren niet gelukkig met die plannen. Ze hadden al een gesprek met de burgemeester, die uitlegde dat er iets bestaat ‘zoals een vrije markt en dat een McDonalds’ geen oneerlijke concurrentie is. Dezelfde regels gelden ook voor een supermarkt.” Leggen de plaatselijke frituuruitbaters zich daarbij neer? “Nemen we een advocaat onder de arm, dan zullen we daar inderdaad maar weinig kunnen aan doen qua economisch standpunt. Dat het Agentschap Wegen & Verkeer het licht echter op groen zette, snap ik niet. Ik ben er zeker van dat na de komst van de McDonalds veel Ingelmunsternaren niet tevreden zullen zijn met het aantal voertuigen dat erbij komt. De fastfoodketen rekende uit dat ze 5.000 bestellingen per week nodig hebben om rendabel te zijn”, zegt één van de frituristen. Komen ze allemaal met de auto, dan is dat zo’n 900 auto’s per dag die naar daar rijden én ook terug vertrekken richting Kuurne, Meulebeke, Tielt… En dat vooral op spitsmomenten, waar ook de kinderen van school terugkeren of naar het sportstadion rijden. Ik snap niet dat men daarmee akkoord gaat.”

De aanvraag is nu in eerste aanleg goedgekeurd. Men krijgt nu 30 dagen de tijd om in beroep te gaan. Volgt dat er niet, dan kan McDonald’s beginnen met het slopen van Mandelhoeve en een nieuw filiaal zetten.