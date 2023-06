Zomerterrassen Ring Kortrijk zijn geopend met feest

Op 17 juni vierde Ring Kortrijk de opening van nieuwe terrassen op het nieuwe evenementenplein. Ring Kortrijk deed dat met 3 grote dans- en muziekvoorstellingen en zomerse deuntjes van dj Mathieu Santy en met ijsjes van Frederik’s Ice Cream Bar en frisse zomerdrankjes.

Sinds 1 oktober 2021 gaat het winkelcentrum Ring Shopping als ‘Ring Kortrijk’ door het leven. Dit ging gepaard met de start van het eerste deel van de VernieuwRING, het renovatieproject van de nieuwe gevel, evenementenplein binnen- en buitenplein, parking en groene rustzones. Dit alles ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Ring Kortrijk. Het feest trok toen 20.000 bezoekers aan. Het is een ontmoetingsplaats geworden waar mensen niet alleen terechtkunnen om te winkelen, maar ook voor andere vormen van ontspanning. Intussen werd ook een nieuw logo gelanceerd. jk. Nu werd het twee deel aangepakt van de VernieuwRING Ring Kortrijk met de opening van de nieuwe terrassen buiten. “Alle huidige én nieuwe klanten waren welkom om mee te genieten van de opening van het terrassenseizoen”, aldus manager Charlotte Nahon en marketingcoördinator Babette Schotte.

ECO-Days

Het evenementencollectief Soul15 verwende de bezoekers met 3 grote dans- en muziekvoorstellingen. Daartussen zorgde dj Mathieu Santy voor zomerse deuntjes. Natuurlijk kan op een stralende zomerdag een ijskar niet ontbreken: Frederic’s Ice Cream Bar stond daarvoor in. Ook frisse zomerdrankjes ontbraken niet. zullen niet ontbreken. Wie langskwam kon een draai aan het rad geven en een gratis ijsje winnen of zomerse Ring Kortrijk goodies. De vernieuwRING is na de opening van de terrassen niet ten einde. “In de toekomst blijven wij onszelf vernieuwen met nieuwe winkels, nog meer nieuwe diensten en nieuwe horeca. We denken ook na hoe we nog andere invullingen kunnen realiseren op het evenementenplein”, zegt Babette Schotte, marketing coördinator. “Het volgende evenement in RING Kortrijk is ECO-Days van 30 juni tot en met 2 juli, koopzondag en start van de solden. Er komen 8 standjes die werken rond duurzame producten en ecologie, met informatie en diensten. Zo komen onder meer Kringloopwinkel die bijvoorbeeld toont hoe je een servies of kledij kan herstellenen of renoveren, en AD Technics dat informatie brengt over waterpompen en zonnepanelen en andere duurzame producten.”