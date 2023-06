Zomershopping lokt kooplustigen naar Waregem

Ondanks de hoge temperaturen bracht de traditionele zomershopping zaterdag volk op de been in Waregem. Zondag meer van hetzelfde, en een Elegantietocht op de planning.

De temperaturen koersten zaterdagmiddag voorzichtig richting de 30 graden, wat heel wat jonge Waregemnaars verkoeling deed zoeken aan de fonteinen op de Zuidboulevard. Maar ook elders in het centrum van Waregem viel er heel wat te beleven. In alle winkelstraten stonden gelegenheidskraampjes met fruit, juwelen en mode. Op de Markt bracht de kermis ontspanning voor jong en oud.

Chocolaterie D’Origine pakte in winkelcentrum Het Pand uit met een zomerse lekkernij: chocolatier Stijn Declerck liet zijn chocolade smelten en dopte er nadien verse aardbeien in. Iets dat duidelijk gesmaakt werd, net als de artisanale frisco’s die ter plekke gemaakt werden.

Net zoals andere jaren halen de Waregemse handelaars nog eens alles uit de kast voor hun klanten. “We moesten lang wachten op de voorjaarszon, waardoor de zomercollectie tijdens de braderie prominent in beeld komt. De Zomershopping is dan ook het uitgelezen moment voor een nieuwe zomeroutfit”, vertelt Winkelen in Waregem-voorzitter Hans Maddelein.

De braderie loopt ook zondag verder. Dan paraderen ook de mooiste koetsen tijdens de elfde Elegantietocht door het stadscentrum. In overleg met vzw Phaeton en na advies van Weerstation Waregem besliste de burgemeester, die verantwoordelijk is voor dierenwelzijn, dat de tocht ondanks de warmte gewoon kan doorgaan.

“Onder de bomen zal er voldoende schaduw zijn voor de paarden en de stad voorziet voldoende wateraansluiting. Bovendien vindt de jurering van de koetsen plaats in het park Baron Casier, waar het sowieso al een pak frisser is dan op de Markt”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). (PNW)