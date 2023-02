Ziekenhuisdirecteurs over samenwerking Jan Yperman en az West: “Geen voorbode van een fusie”

Wederzijdse waardering tijdens intensieve gesprekken heeft geleid tot een officiële samenwerking tussen az West in Veurne en Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. Volgens directeurs Bert Cleuren en Frederik Chanterie is de samenwerking ook essentieel voor het behoud en het versterken van de lokale ziekenhuiszorg en werkgelegenheid.

Frederik Chanterie (45) is begonnen aan zijn zesde jaar als directeur van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper, Bert Cleuren (45) was voorheen dertien jaar directeur patiëntenzorg in az West en nam pas in september vorig jaar de algemene leiding over. Nog geen half jaar later mag hij pronken met een nieuwe structurele samenwerking tussen beide ziekenhuizen.

Wat was de aanleiding voor de gesprekken?

Frederik Chanterie: “We zijn twee ziekenhuizen in dezelfde regio. We wilden onze verantwoordelijkheid opnemen en samen zien hoe we het engagement kunnen opnemen voor de ziekenhuiszorg in de Westhoek. Als naburige ziekenhuizen kunnen wij elkaar versterken ten voordele van de patiënt. We erkennen allebei welke rol we zelf kunnen spelen en welke rol het andere ziekenhuis kan spelen.”

Cleuren: “Nog niet zo lang geleden heeft de politiek ook een inkleuring gemaakt van de contouren van de ruimere Westhoek. Er waren al lopende projecten waar beide ziekenhuizen in betrokken waren.”

Chanterie: “Zowel in Veurne als in Ieper hebben we een autonoom ziekenhuis nodig, maar we kunnen elkaar wel versterken in een tijd van schaarste langs alle kanten: financiële middelen, goeie mensen… Er is heel wat schaarste, maar er zijn ook heel wat mogelijkheden tot samenwerking rond de uitbouw van verdere subspecialisatie in beide ziekenhuizen.”

Onlangs luidde Zorgnet-Icuro de alarmbel. 8 op 10 ziekenhuizen zouden 2023 afsluiten met verlies.

Chanterie: “De financiering van de zorg staat in heel België onder druk. Dan heb je daar bovenop nog het feit dat de energieprijzen enorm gestegen zijn. Ziekenhuizen zijn grootgebruikers van energie. Als ziekenhuis kunnen we bijna alleen maar bijsturen op onze kosten. De prijzen die we aanrekenen aan de patiënt liggen vast. Dat is ook goed, maar het zorgt er wel voor dat we geen ademruimte hebben om de sterk gestegen kosten op te vangen.”

Cleuren: “We zien effectief opportuniteiten om kosten te besparen. Dat kan bijvoorbeeld door samen aankopen te doen en projecten gezamenlijk uit te werken.”

Een van de mogelijkheden van een samenwerking is dat jullie afdelingen samen kunnen exploiteren. Is dat de bedoeling?

Cleuren: “Een labo is een heel dure omgeving waarbij je goeie afspraken kan maken om de werking te centraliseren, maar zonder dat de eindgebruikers, de zorgmedewerker en de patiënt, in de ziekenhuizen daar enige last van hebben. Dat is altijd het doel.”

Is dit een voorbode van een fusie?

Chanterie: “Labo is een medische dienst die op de achtergrond werkt. De patiënt heeft geen direct contact met de klinisch biologen. Als je dat samen kan doen, dan kan je een hele werking creëren met een bepaalde schaalgrootte die meer mogelijk maakt dan wanneer je het alleen zou doen. In die zin mag dat zeker niet verward worden met een fusie. Het is een structurele samenwerking, maar wel met de autonomie en de eigen dynamiek van de twee ziekenhuizen. The best of both worlds.”

Cleuren: “We willen vooral toewerken naar een goeie duurzame samenwerking en we willen als twee autonome ziekenhuizen deze oefening grondig doorlopen in belang van de patiënt en medewerker.”

Sluit dit samenwerkingen met andere ziekenhuizen uit?

Chanterie: “Historische samenwerkingen gaan we nu niet zomaar stopzetten. Ik denk dat we moeten opletten om muren te bouwen in de zorg. We moeten kunnen samenwerken met veel partners. Het is wel zo dat we hier in de Westhoek in eerste instantie naar elkaar kijken om elkaar te versterken.”

“Het is niet uitgesloten dat op termijn nog meer artsen in beide ziekenhuizen actief zullen zijn”

Cleuren: “Het is geen eindig verhaal. We gaan sowieso met de collega-ziekenhuizen moeten blijven samenwerken. Het ziekenhuis is vaak ook een onderdeel in het ruimer zorgtraject van de patiënt. Bij de uitwerking van onze samenwerking willen we ook maximaal de eerstelijnsactoren uit de Westhoek betrekken om toe te werken naar een geïntegreerde werking.”

Jan Yperman Ziekenhuis is veel groter. Betekent dat dan dat deze samenwerking een grotere meerwaarde heeft voor az West?

Cleuren: “Wij zijn inderdaad in beddenaantal kleiner, maar dat is slecht één parameter. Het ziekenhuis van Veurne realiseert een hoge activiteit voor een brede bedieningsregio.”

Chanterie: “Op lange termijn is het een gelijke meerwaarde voor de twee ziekenhuizen. Als wij gaan samenwerken is dat met een gelijke inbreng en inspraak van beide ziekenhuizen.”

Cleuren: “We zijn twee autonome ziekenhuizen die toch een vrij grote regio bedienen. Op vandaag speelt meer dan ooit de schaarste en dat drukt enorm op de werking. Door met elkaar samen te werken, is de primaire focus wel dat we een toegankelijke en kwalitatieve zorg voor de patiënt in beide ziekenhuizen kunnen blijven garanderen.”

Chanterie: “De Westhoek heeft al één brandweerzone en je hebt twee eerstelijnszones die bijna één op één de Westhoek overlappen. Het is dus een zeer logisch verhaal dat we die samenwerking als ziekenhuizen verder zetten.”

Jullie worden ook betrokken in het complex project Ieper-Veurne. Wat vragen jullie op vlak van mobiliteit?

Chanterie: “Wij zijn vragende partij voor een goeie verbinding en bereikbaarheid doorheen de hele Westhoek. Een goeie ontsluiting is belangrijk voor zowel medewerkers als zorg. Wat betreft geneeskundige hulpverlening zijn we bezorgd dat in heel deze regio zowel de ambulancewerking, de PIT als de MUG-werking op een goeie manier kan blijven gebeuren.”

Zal er door de samenwerking meer verkeer zijn van patiënten en medewerkers tussen de ziekenhuizen?

Chanterie: “Door een schaalvergroting kunnen we meer subspecialiseren, maar we kunnen er ook voor zorgen dat die zorg nabij is. En dat is ook onze ambitie. Er zullen wel wat verplaatsingen zijn tussen beide, maar het is niet onze bedoeling om taxichauffeur te spelen met patiënten. Integendeel, we willen dat de patiënt dichtbij de zorg kan blijven krijgen.”

Cleuren: “Op vandaag zijn er al een aantal samenwerkingen lopende waarbij artsen op beide ziekenhuissites actief zijn. Ik denk dat het niet uitgesloten is dat op termijn projecten naar boven kunnen komen waar die werking nog meer zal versterkt worden.”

Chanterie: “Ook de seizoenen spelen een rol. Het is in beide ziekenhuizen druk, maar in vakantieperiodes is het in Veurne nog net iets drukker en bij ons misschien net iets minder. Ook daar kunnen we elkaar misschien helpen.”