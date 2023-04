Zeven cafébazen slaan de handen in elkaar tijdens Sinksen: “Onze toog zal 60 meter lang zijn”

De langste toog van België? Die staat tijdens het pinksterenweekend gewoon in Kortrijk. De zeven cafébazen van ‘t Straatje bundelen de krachten om met de Sinksefeesten hun straat als de enige echte feeststraat naar voren te schuiven. “Onze toog? Die gaat 60 meter lang zijn”, lachen ze.

Pinten aan uniforme prijzen, 11 dj’s die voor de juiste sfeer moeten zorgen en 14 artiesten die op een eigen podium het beste van zichzelf geven. De Burgemeester Reynaertstraat wordt tijdens het Pinksterenweekend omgetoverd tot een heus minifestival, voorzien van alle toeters en bellen. “En dat was eigenlijk ook wel de bedoeling”, klinkt het bij de zeven deelnemende horecabazen. “Al jaar en dag speelde het idee bij velen van ons, maar we konden het nooit gaan concretiseren. Toen we er eindelijk klaar voor waren, walste corona ons leven binnen en vorig jaar moest alles aan een rotvaart gebeuren. Voor een revolutie was er dan ook geen tijd meer, waardoor we alles opnieuw voor ons uit schoven. Dit jaar was er wel tijd en konden we de zaken aanpakken zoals we dat graag doen: professioneel, uniek en bijna revolutionair.”

Kakafonie van muziek en feest

Die revolutie, die komt er niet door middel van wapengekletter en politieke pamfletten, maar eerder met drank en muziek. “Het was hier steevast een kakafonie van muziek en feest, wat ook niet altijd echt optimaal was voor iedereen. Elk deed zowat zijn ding wat soms voor een minder aangename ervaring wist te zorgen voor de klanten. Door de krachten te bundelen en samen één groot evenement op poten te zetten, wordt het voor iedereen heel wat feestelijker. We zullen werk maken van een lange toog die alle cafés zowel fysiek als in de geesten van iedereen zal verenigen. Ook voor het basisaanbod aan drank zullen we onze prijzen op elkaar afstemmen. Een pintje zal bijvoorbeeld 3 euro kosten, ongeacht waar je het vraagt. Door een bijzondere opstelling van de luidsprekers zal de muziek ook voor iedereen even melodieus klinken en we hebben speciale aandacht gehad voor ruimte om te dansen. Vanaf 17 uur spelen bands op een podium live muziek en tijdens de latere uren zullen DJ’s plaatsnemen op de bovenverdieping van de Geverfde Vogel. Het geheel wordt opgezet als een echt festival waarbij ieders smaak aan bod komt en we systematisch de sfeer gaan opbouwen. Het beste van al? Toegang tot dit alles is gewoonweg gratis.”

© gf

Apéro

Sinxen, de speelse variatie waarmee het event werd gedoopt, belooft dus zijn stempel na te laten en daarvoor werd geen moeite gespaard. “Meer nog, we voegen nog een extra dag toe aan het sowieso al rijkelijk gevulde weekend”, klinkt het. “We starten de donderdag reeds met een pré sinxen apéro en walsen zo het weekend door. Maar natuurlijk blijven de klassiekers zoals de Franse Avond ook nog steevast op het programma staan. Dat was trouwens ook iets wat tijdens de voorbereidingen grondig werd besproken. Door met één globaal concept uit te pakken werken we aan een totaalbeleving. Dat brengt natuurlijk ook met zich mee dat enkele gevestigde dingen overboord moesten worden gegooid. Toch zijn we erin geslaagd om iedereen op dezelfde golflengte te krijgen.”

De Burgemeester Reynaertstraat wordt zo de party hotspot van de Sinksefeesten en de cafébazen gaan dan ook volop voor een ‘carton plein’. Om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te houden, werd dan ook niet bespaard op de veiligheid. “De politie houdt sowieso al een oogje in het zeil maar zelf maken we ook gebruik van een externe veiligheidsfirma. Zo gaan we ook de in’s en uit’s van de straat overzien en kunnen we inspelen op eender welke situatie, mocht die zich voordoen. We hopen dat we met deze editie van Sinxen de start kunnen geven van een nieuw soort feestbeleving, waarbij onze straat een belangrijke rol zal spelen.”