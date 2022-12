Zet het nieuwe jaar in zonder kater: O’live breidt gamma alcoholvrije dranken gevoelig uit

Elkaar een gelukkig 2023 toewensen, zullen we straks meer dan ooit met een alcoholvrij drankje in de handen doen. Op die trend speelt het Zwevegemse O’live graag in en pakt het uit met een hele resem non-alcoholische producten. Die liggen onder de noemer SoSecret sinds kort ook in de winkelrekken. “We gaan niet alleen voor betaalbaar, maar ook voor verrassend lekker.”

Feesten zonder alcohol zit meer dan ooit in de lift. Cafés en restaurants hebben stilaan een vast aanbod aan alcoholvrije aperitieven en andere dranken op de kaart en ook in de supermarkt neemt het segment steeds meer plaats in de winkelrekken in.

Iets wat ze ook bij O’live merken. Het geesteskind van Kurt Suys (49), Bart Demeestere (62) en Sofie Gardyn (33) ontstond in 2018 tijdens een reis in Zuid-Frankrijk. Ze kregen toen het idee om een gin op basis van olijven te creëren. Al snel verbreedde het gamma naar rum, whisky en alcoholvrije dranken.

“Die stap hebben we al in 2019 gezet, toen we onze eerste alcoholloze gin lanceerden”, legt het trio uit. “Maar vorig jaar, toen we in coronatijden extra tijd en ruimte hadden om ons concept verder uit te werken, hebben we beslist om ons ook écht op die markt te focussen.”

“Tegen eind 2023 willen we de helft van onze omzet halen uit alcoholvrij”

Dat resulteerde in de SoScecret-lijn met drie alcoholvrije gins – gember, limoen en framboos – en twee rums, een standaardversie en met limoen. “Samen met onze The Innocent-gin hebben we nu zes verschillende alcoholvrije aperitieven in de aanbieding. Volgende maand voegen we daar nog premix-cocktails aan toe die we in samenwerking met Boris Bru (de zoon van Wout Bru, red.) hebben ontwikkeld. Naast drie alcoholhoudende lanceren we ook twee alcoholvrije cocktails. Die zullen we in eerste instantie in enkele bars en clubs aanbieden.”

Marc Coucke

Het drietal achter O’live is er rotsvast van overtuigd dat alcoholvrij genieten zich steeds dieper in onze samenleving zal nestelen. “Enkele jaren geleden keken mensen nog vreemd op als je een alcoholvrij aperitief of bier bestelde, vandaag is dat mainstream geworden. En het zal niet meer verdwijnen.”

“Vandaag halen we nog zeventig procent van onze omzet uit alcoholhoudende dranken, tegen eind 2023 willen we de verhouding naar fifty-fifty brengen. Nu al kan je onze producten vinden op de kaart van toprestaurants als La Durée in Izegem en we werken ook samen met de horecazaken van Marc Coucke. Denk bijvoorbeeld aan Le Sanglier des Ardennes in Durbuy.”

Het succes hebben ze bij O’live te danken aan het feit dat ze enkel topkwaliteit aanbieden, valt te horen. “We laten niks aan het toeval over. Alcoholvrij moet óók lekker zijn. Wij proberen dezelfde smaak te creëren als de alcoholhoudende variant. Alleen mag je er zoveel van drinken als je wil”, knipogen ze.

“We werken samen met een topsommelier die ons tijdens het stookproces bijstaat en de recepturen af en toe bijstuurt. Alles om de beste producten te kunnen serveren.”

Dé referentie

De SoSecret-lijn is momenteel al in alle Carrefour-supermarkten van West-Vlaanderen te vinden, net als bij AD Delhaize, Spar, Proxy Delhaize en de Prik&Tik-drankenhandels. “En we voeren ook gesprekken met andere grote namen in de retailsector. Ons doel is duidelijk: SoSecret moet dé referentie worden als het over alcoholvrij aperitieven gaat.”

Ook het buitenland moet daarbij voor de bijl gaan. “We zetten nu al onze eerste stapjes in Nederland, Frankrijk, Polen en Spanje, maar we willen ook naar Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Azië trekken. Daarvoor sloten we een partnerschap met een Belgische bottelarij, waardoor we nog sneller kunnen inspelen op de marktvraag.”

“We willen mensen duidelijk maken dat alcoholvrij (minstens) even lekker is als alcoholhoudend. En daarbij moeten ze uiteraard eerst aan onze dranken denken”, lachen Kurt, Bart en Sofie.”

Dit jaar bottelde en verkocht O’live in totaal een dertigduizendtal flessen. Een cijfer dat de komende jaren verder de hoogte in moet.

Info: www.olivegin.com