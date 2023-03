Zes studenten richten bedrijf PAWerful Groomkit op: “Positieve vachtverzorging, daar staan wij voor”

Voor hun vak Student Company hebben zes studenten afstandsonderwijs agro- en biotechnologie aan de hogeschool Vives het bedrijfje PAWerful opgestart. Esther Platini, Paulien Rampelberg, Robin Boeykens, Emma De Baedts, Naomi Geraerts en Elien Seys stelden een kit met kwalitatieve materialen samen dat de vachtverzorging voor langharige en krulharige honden thuis een aangename ervaring maakt. Daarnaast voorzien ze hun klanten ook van instructievideo’s en begeleiding om alles op een positieve manier aan te leren aan de hond.

Voor het samenstellen van de kit konden de studenten rekenen op de expertise van teamlid Paulien Rampelberg, die naast haar studies ook trimsalon Doggywood in Galmaarden uitbaat. Daarnaast zijn teamleden Robin Boeykens en Elien Seys ook actief als hondeninstructeurs, waardoor zij bijdragen bij het positief aanleren van de handelingen aan de hond. Bovendien bezitten alle teamleden een stevige dosis wetenschappelijke kennis over de huid, de vacht en het gedrag van honden. En die kennis delen ze graag via hun bedrijfje.

Focus op een aangename ervaring

“Met onze groomkit willen we ervoor zorgen dat vachtverzorging een leuk en ontspannend moment is voor zowel baasje als hond”, klinkt het. “Borstelen, wassen, drogen, nagels knippen.. Het zijn enkele voorbeelden die voor sommige baasjes soms synoniem staan aan een worsteling met de hond. Door het gebruik van de juiste materialen, het aanleren van de juiste technieken en door ervoor te zorgen dat de hond de handelingen als positief ervaart, willen we ervoor zorgen dat het een aangename ervaring wordt.”