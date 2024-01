Zenport Spa: combinatie van schoonheid en welzijn

Kiara Pauwels (22) van Instituut Amor’Elle en Sheena Timmerman (30) van Art Of Nails, twee gepassioneerde ondernemers in de schoonheidsindustrie, bundelen hun krachten om Zenport Spa te lanceren, een exclusieve beauty en wellness-bestemming in Nieuwpoort-Bad.

Instituut Amor’Elle, gevestigd in hartje Stene-dorp in Oostende, wordt geleid door de 22-jarige Kiara Pauwels, een gediplomeerd schoonheidsspecialiste en nail artist. Het instituut staat voor vakkennis, kwaliteit en persoonlijk advies. Kiara benadrukt het belang van wederzijdse zorg voor de huid en richt zich op het verbeteren van huidproblemen door gezonde levensstijl, goede huidverzorging en het aanpakken van de oorzaken. Van ontspannende Japanse Headspa tot doeltreffende gelaatsverzorging en revitaliserende massages, de behandelingen bij Instituut Amor’Elle zijn ontworpen om natuurlijke schoonheid te omarmen. Hun motto luidt: ‘Our strength is your beauty.’

Krachten bundelen

Sheena Timmerman, 30 jaar en geboren in Oostende, is de zaakvoerder van Art Of Nails. Ze is trots deel uit te maken van het Indigo Junior Educator Team en fungeert als docent in Syntra-West Oostende. Haar passie voor schoonheidsverzorging begon in 2011, en na diverse nationale en internationale bijscholingen opende ze in december 2019 haar eigen zaak Art Of Nails.

Beide dames besloten de krachten te bundelen en een nieuwe zaak op te starten. Hun onderneming samen kreeg de naam Zenport Spa en is gevestigd in de Albert I laan 33 in Nieuwpoort-Bad.

Luxe en ontspanning

De zaak belooft een parel van luxe en ontspanning te worden. De officiële opening staat gepland op vrijdag 5 januari 2024. “We zijn ervan overtuigd dat onze nieuwe, gezamenlijke onderneming Zenport Spa onze klanten een onvergetelijke ervaring zal bieden, met een perfecte balans van welzijn in een exclusieve omgeving. Onze gasten worden verwelkomd in een high-end privé wellness- en schoonheidsresort, met verfijnde arrangementen inclusief culinaire hoogstandjes”, beloven Kiara en Sheena. (PG)