Zenona opent tweede bakkerswinkel in Roesbrugge

Anderhalf jaar nadat ze in het centrum van Alveringem de voormalige bakkerij Decreton overnamen, opent het jonge koppel Zenon Skolmowsky (36) – Nona Debruyne (26) een tweede winkel. Vanaf eind april, begin mei zullen ze ook in Roesbrugge hun producten aanbieden.

“Het hoekpand in de Professor Rubbrechtstraat recht tegenover de dorpsschool waarin nu boetiek Sissi gevestigd is, komt vrij”, vertelt Nona Debruyne. “De zussen Renata en Tonia Vandenberghe verhuizen hun kledingzaak naar Veurne. Het leek ons een mooie opportuniteit om onze eigen zaak uit te breiden. Roesbrugge heeft geen warme bakker meer en er staat ook geen broodautomaat. Enkel in supermarkt ’t Spendiege is er een aanbod van brood en gebak. De Professor Rubbrechtstraat is een drukke doorgangsweg met veel passage. Het is ook een regio met heel wat toerisme en vakantiewoningen. We zijn er dan ook van overtuigd dat in Roesbrugge onze bakkerswinkel een toegevoegde waarde kan betekenen.”

Winkelinrichting

“Half maart krijgen we de sleutel van het pand”, komt bakker Zenon tussen. “De winkelinrichting moet dan nog gebeuren: koeltoonbank, rekken, kassa, enzovoort. Het aanbod zal ongeveer identiek zijn aan wat we in onze bakkerij in Alveringem verkopen: een uitgebreid gamma aan brood, pistolets, patisserie met aanvullend pralines en een klein aanbod aan zuivel. Alle broodproducten en de patisserie worden in Alveringem ambachtelijk gemaakt en aansluitend naar de winkel in Roesbrugge overgebracht. We verdubbelen in productie maar zien dat helemaal zitten.”

“Na anderhalf jaar zijn Nona en ik goed op elkaar afgestemd. In het begin deden we alles met twee, maar ondertussen hebben we met Natacha een vaste winkelbediende. Sarah is onze vaste flexi-job. We hebben sinds kort ook een vacature lopen voor hulp in de bakkerij. Eind april, ten laatste begin mei, hopen we in Roesbrugge te kunnen open gaan. Met Tessa Devos uit Alveringem hebben we alvast al een halftijds winkelbediende. Er staat heel wat op de planning. Er komt een portie gezonde stress bij kijken, maar we hebben er zin in”, zegt Zenon met de glimlach. (AB)