Zeeman op Kortrijkse Grote Markt sluit 20 dagen voor totale make-over

De vestiging van Zeeman aan de Grote Markt 28-29 in Kortrijk sluit momenteel de deuren tot 26 oktober. Het pand krijgt een totale make-over. “De hoofdkleuren geel en blauw verdwijnen, het interieur wordt in tinten grijs gezet, dat brengt rust”, zegt verantwoordelijke Valerie Bruneel.

Zeeman Kortrijk is nodig aan opfrissing toe, zo blijkt. De winkel krijgt momenteel een totale make-over. “We mogen zeggen eindelijk, want het was meer dan nodig. We zitten hier 22 jaar. Het oude logo wordt vernieuwd, er komen nieuwe rekken en een andere setting”, zegt Valerie Bruneel nog.

Grijstinten

De blauwe en gele kleuren worden vervangen. “Eigenlijk waren die te opvallend bij het binnenkomen. Ze worden vervangen door grijstinten, dat zal meer rust brengen in het interieur, dat hebben we geleerd uit een rondvraag bij de klanten”, verduidelijkt Valerie Bruneel. De drie kernwoorden van het nieuwe bestudeerde concept zijn rust, duidelijkheid en eenvoud.

“Alles is beleving. Bezoekers moeten direct hun artikel kunnen vonden. Gelukkig blijven we op de Grote Markt. De klanten zijn belangrijk, we zien veel vaste klanten uit bijvoorbeeld Overleie, en ook toeristen die de weg naar Zeeman vinden”, duidt Valerie Bruneel.

Tot 10.000 artikelen per week

Het aanbod blijft hetzelfde. “Het blijft kwaliteit en het blijven dingen die je wil hebben of nodig hebt: vooral basic dingen. Gemiddeld krijgen we per week tussen de 7.000 tot 10.000 artikelen binnen”, vertelt assistente Melanie Maresceau.

“Normaal zijn we met twee in de winkel, als het druk is op bijvoorbeeld de marktdag of zaterdag zijn we met drie. We doen het graag want het is een microbe: Zeeman zit in ons bloed.” (lacht) Nog tot en met 25 oktober zijn de werken bezig aan de winkel die een oppervlakte heeft van naar schatting 260 vierkante meter. De heropening is voorzien op 26 oktober.

1.301 fysieke winkels in zeven landen

Op 16 maart 1967 opende Jan Zeeman zijn eerste Zeemanwinkel in Alphen aan den Rijn in Nederland. In 1981 opende een eerste winkel in Duitsland. In 1986 bereikte Zeeman een mijlpaal met 250 winkels. België volgde in 1987 met een eerste winkel.

In 2021 had Zeeman meer dan 1.301 fysieke winkels in 7 Europese landen: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Spanje. Een daarvan is Zeeman Kortrijk dat al 22 jaar gevestigd is aan de Grote Markt 28-29.