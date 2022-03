Zedelgem richt onafhankelijke economische adviesraad op

Een ambitieus visie- en beleidsplan moet Zedelgem economisch helemaal op de kaart zetten. Het plan bevat tien acties die op korte en middellange termijn worden uitgerold. “De speerpunten zijn de aanwerving van een medewerker lokale economie en de oprichting van een Economische Adviesraad, een onafhankelijk orgaan dat gedragen wordt door Zedelgemse ondernemers en handelaars”, licht schepen van Lokale Economie Ann Devriendt toe.

In haar meerjarenplan 2020-2025 engageerde het gemeentebestuur van Zedelgem zich tot de opmaak van een visie- en beleidsplan Lokale Economie. Het gemeentebestuur nam daarvoor het studiebureau Urban Impact onder de arm. Onder het motto ‘Zedelgem Verbindt. Onderneemt. Beleeft’ doorliep de gemeente een participatief traject met lokale handelaars en ondernemers die mee reflecteerden over mogelijke acties om ondernemend Zedelgem en lokale handelaars te flankeren, te promoten en te versterken.

Het traject startte op in 2020, trotseerde corona en is nu geland én gelanceerd. Het visie- en beleidsplan werd dinsdag voorgesteld in Salons Denotter in Zedelgem en dat onder ruime belangstelling van ondernemers en handelaars uit Zedelgem.

Het plan telt tien actiepunten: acties die zeer concreet zijn en die de gemeente zal uitrollen op korte en middellange termijn. “We werkten met studiebureau Urban Impact samen om de sterktes, de zwaktes, opportuniteiten en kansen in kaart te brengen. Met de medewerking van 57 ondernemers uit de verschillende deelgemeenten werden twee workshops uitgewerkt waarin op een kritische en constructieve manier nagedacht werd over de toekomst van de economie en de lokale handel in Zedelgem. De ideeën die uit de eerste workshop voortvloeiden, werden door het studiebureau omgezet naar een aantal concrete scenario’s die volgens hen het meeste impact zullen hebben op het lokale handelsklimaat in Zedelgem. De cases werden geselecteerd op haalbaarheid, kostprijs en draagvlak en vormden het vertrekpunt voor de denkoefening tijdens de tweede workshop. Het uiteindelijke resultaat is een tienpuntenplan met tien acties rond lokale economie, waarin samenwerking en interactie met ondernemers een zeer centrale rol spelen. De gemeente engageert zich om de nodige stappen te zetten om iedere actie voor het einde van deze legislatuur aan te vatten”, begint Ann Devriendt, schepen van Lokale Economie.

Medewerker economie

Het volledige visie- en beleidsplan uit de doeken doen, zou ons te ver leiden. Wie dat wenst, kan de visie en het volledige tienpuntenplan op de website van de gemeente raadplegen. Hier lichten we de twee belangrijkste punten toe die op korte termijn worden uitgerold en die prioritair zijn om verdere acties uit te rollen. “Een zeer concrete actie en investering ter ondersteuning van onze gedreven handelaars en ondernemers, is de aanstelling van een medewerker lokale economie bij de gemeente. De aanwervingsprocedure daarvoor loopt”, vervolgt schepen Ann Devriendt.

Een tweede gerichte actie is de oprichting van een Economische Adviesraad. “De gemeente wil inzetten op een betere samenwerking tussen het bestuur en de ondernemers, maar ook tussen ondernemers onderling. Uit de workshops is gebleken dat er een draagvlak is voor een onafhankelijk orgaan voor alle ondernemers uit Zedelgem.”

Ondernemersraad

“De werving van de leden voor deze raad is net opgestart. De eerste ondernemersraad wordt ingepland na de paasvakantie. Vrije beroepers, bedrijfsleiders van grote ondernemingen of kmo’s, ondernemers, handelaars,… Iedereen die zich geroepen voelt, is welkom. Het studiebureau Urban Impact zet de Economische Adviesraad in de steigers.” (Bieke Cobbaert)