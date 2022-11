Zaterdagmarkt in Waregem voor het eerst op Zuiderpromenade

Omdat de rolschaatspiste de Markt enkele weken inpalmt, verhuist de wekelijkse zaterdagmarkt opnieuw van locatie. Van 3 december tot en met 7 januari kan je voor je inkopen voor het eerst terecht op de Zuiderpromenade.

De zaterdagmarkt moet tijdens de eindejaarsperiode jaarlijks enkele weken wijken. Normaal om plaats te maken voor de ijspiste, dit jaar voor de rolschaatspiste. Parking Olm vormde de voorbije jaren het alternatief voor de Markt, dit jaar kiest de stad voor het eerst voor de Zuiderpromenade. De Zuiderpromenade is via het vernieuwde Pand rechtstreeks verbonden met het commerciële centrum en is ook dichter gelegen bij de ondergrondse parking Zuiderpromenade (eerste uur gratis) en de gratis randparkings. Een logisch en aantrekkelijk decor dus voor de verplaatste markt.

Marktkramers trakteren

Van 3 december tot en met 7 januari worden de bezoekers bovendien elke zaterdag extra in de watten gelegd met een marktactie. De vaste marktkramers ontvangen hun klanten hartelijk en trakteren hen op een kop verwarmende soep. Heerlijk om even te genieten en bij te babbelen. Bovendien komt de sint op zaterdag 3 december ook langs.

Om de markt op de Zuiderpromenade te kunnen organiseren, voorziet de stad enkele tijdelijke stroomgroepen met de intentie om er op termijn foorkasten te installeren.

Wie met de wagen komt, kan het eerste uur gratis parkeren in de ondergrondse parking Zuiderpromenade. Wie langer dan een uurtje blijft hangen, kan helemaal gratis parkeren op de parking van het Jeugdcentrum of Waregem Expo.