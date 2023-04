Zakenmagazine Trends duikt in West-Vlaamse economie: “Onze welvaart staat onder druk”

In de driedelige artikelenreeks ‘De wankele welvaart van West-Vlaanderen’ neemt het zakenmagazine Trends de economische situatie van onze provincie grondig onder de loep. Volgens redacteur Stijn Fockedey liggen heel wat uitdagingen voor ons, maar tegelijk is hij ook optimistisch. “Wij hebben heel wat sterke ondernemers die de voorbije jaren al met oplossingen naar buiten kwamen”, zegt hij. “Aan de overheid om daarmee aan de slag te gaan.”

Drie weken langt focust Trends op de staat van de West-Vlaamse economie. De van Wingene afkomstige Stijn Fockedey (40) en zijn collega Wolfang Riepl nemen een deep dive in de meest ondernemende provincie van het land en brengen de sterktes en bedreigingen in kaart.

“West-Vlaanderen heeft een uniek verhaal te vertellen”, legt Stijn uit. “Na de Tweede Wereldoorlog was het een van de armste provincies van het land, maar door een gigantische industriële ontwikkeling is het tot de rijkste van België uitgegroeid.”

“Zo goed als alle werkkrachten zijn aan de slag en de beschikbare ruimte is bijna volledig volgebouwd” – Stijn Fockedey, redacteur Trends

Alleen staat die status al enkele jaren stevig onder druk. “Onze mensen en onze grond zijn op”, stelt hij onomwonden. “We zijn het slachtoffer van ons eigen succes. Zo goed als alle krachten zijn aan de slag en de beschikbare ruimte is bijna volledig volgebouwd. En daardoor zit ons groeipotentieel in dalende lijn. Nu krijgen we ook nog eens de factuur van de natuur gepresenteerd: stikstof, meststof, grondwater, droogte… Vooral de voedingssector komt daardoor onder druk te staan en laat die nu net in West-Vlaanderen fel vertegenwoordigd zijn.”

77.000 extra mensen nodig

In de eerste aflevering zoomde Trends in op het stikstofakkoord, deze week komt de arbeidsmarkt aan bod. “De komende vier tot vijf jaar zijn 77.000 extra werknemers nodig, zo berekende Voka. Alleen zo kunnen de vergrijzing en ons groeitempo opvangen.”

Volgende week sluit de reeks met een dossier over fysieke ruimte om te ondernemen. “Het cliché luidt dat West-Vlaanderen één groene en open vlakte is, maar daar klopt niks van. De stroken langs de E403 en E17 zijn helemaal dichtgebouwd en projecten als Ventilus doen bedrijven naar nieuwe locaties zoeken. Daar is Skyline Communications uit Izegem een perfect voorbeeld van. Alleen: vínd maar eens voldoende beschikbare grond.”

Trends laat zowel bedrijfsleiders als experts ter zake aan het woord en laat die ook oplossingen aanreiken. “Onze boodschap is: grijp nu in vooraleer het te laat is. Overal in Vlaanderen worden bedrijven met issues geconfronteerd, maar in West-Vlaanderen komen ze allemaal samen. Wat nu bij ons gebeurt, zal straks in de rest van Vlaanderen te zien zijn.”

De artikelenreeks leert Stijn dat West-Vlaanderen barst van de sterke bedrijven en creatieve ondernemers, maar dat er moeilijke jaren voor de deur staan. “Niet in het minst voor de landbouwsector”, zegt hij.

“Ik heb zelf roots in landbouwfamilies en heb met eigen ogen gezien hoe belangrijk het is om in een groeisector actief te kunnen zijn en beloond te worden voor hard werk. Dat moet behouden zijn. Het gaat ook over een domino-effect. Als een boer of bedrijf morgen moet stoppen, dan ontstaat er een sneeuwbaleffect en worden een pak ondernemingen getroffen.”

Aan welvaart morrelen

Hoog tijd dat ook de overheid in actie treedt, dus. “We roepen op om politieke spelletjes achterwege te laten. Het besef moet groeien dat, als je een productie-intensieve sector afbouwt, je ook aan je eigen welvaart zit te morrelen.”

“Neem nu onze voedingssector. Alleen al West-Vlaamse voedingsbedrijven zorgen dat via export meer dan een miljard euro naar ons land stroomt. Als je die factor uitschakelt, gaat ook de algemene levensstandaard naar beneden. Het is aan de overheid om onze economie te ondersteunen, zeker onze West-Vlaamse ondernemers. Zij staan met beide voeten in het veld en weten wat er moet gebeuren.”

De artikelenreeks is in Trends en op trends.be te lezen.