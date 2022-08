Yves neemt na 27 jaar afscheid van zijn Beachshop: “Tijd om het rustiger aan te doen”

Zijn winkel met vliegers en stevige rockmuziek was samen met zijn imposante verschijning bijna dertig jaar lang een vaste waarde op de dijk. Na dit seizoen wil Yves Van der Straete van de Beachshop in De Panne echter een versnelling lager schakelen. “Als ik het niet anders dan een ander kan doen, dan is de fun eraf voor mij.”

27 jaar lang al baat Yves Van der Straete (53) zijn Beachshop op de Zeedijk uit. Dit is echter zijn laatste zomerseizoen, want sinds vorige maand hangt er een spandoek boven de deur waarmee de sympathieke verkoper de totale uitverkoop van zijn speelgoedwinkel aankondigt.

“Ik ben van opleiding naaimachinemechanieker en -verkoper”, verrast Yves ons. “Nadat ik als kind mijn vader al geregeld hielp, deed ik die job een tiental jaren, als vijfde generatie binnen onze familie. Met de teloorgang van de kwaliteit van de nieuwste modellen ging echter ook mijn interesse voor die stiel verloren. Zo zette ik met pijn in het hart een punt achter die familietraditie, die teruggaat tot in 1878.”

Vliegerspecialist

Toen in 1996 een gebouw op de Zeedijk vrij kwam te staan, zag Yves zijn kans schoon om zijn carrière als zelfstandige een nieuwe wending te geven. “Een speelgoedwinkel leek mij meteen een logische keuze. Niet omdat ik toen al tussen de opgroeiende kinderen zat, maar vooral door de ligging, vlakbij het strand. Bovendien herstelde een voormalige klant van mijn naaimachines vliegers, die hij ook verkocht. Zo besloot ik om mij daarin te specialiseren, onder meer door buitenlandse beurzen af te schuimen en daar op te zoek te gaan naar exclusief materiaal”, vertelt hij.

“Ik was zelf jarenlang een fervente powerkiter”

“Na de eenvoudige deltavliegers met één lijn volgden dan ook algauw de complexere powerkites, met vier lijnen. Nog later verkocht ik ook buggy’s voor die powerkites en was ik zelf een van de eerste buggyrijders in ons land, met een topsnelheid van meer dan 100 kilometer per uur. Ik richtte zelfs de Belgische buggyfederatie op, loodste die binnen in de nationale zeilwagenfederatie, hielp EK’s en WK’s te organiseren op ons strand en trainde een tijdlang het Belgische team. Een hele leuke periode!”, blikt Yves terug.

Onderscheiden

In 2003 werd het toenmalige gebouw op de Zeedijk afgebroken en overwinterde Yves met zijn kites in de vroegere naaimachinewinkel in Sint-Idesbald. “Bij de heropening van dit pand splitste ik het aanbod op. Al het vliegermateriaal bracht ik onder in Sint-Idesbald en al het andere speelgoed hier in De Panne. Tien jaar later besloot ik echter om die weer samen te voegen, in deze winkel.”

Maar nog eens tien jaar later gaat de vlieger dus niet meer op. “Hetzelfde verhaal als met de naaimachines herhaalt zich wat, in die zin dat een aantal fabrikanten uit het hogere segment ondertussen gestopt zijn en dat het aanbod hierdoor te mainstream wordt. Zo kan ik mij dus niet meer onderscheiden, wat nu juist mijn grote drijfveer was. Samen met mijn leeftijd en een zeker corona-inzicht deed dit mij beslissen om de Beachshop te sluiten en mijn 35-jarige carrière als zelfstandige af te ronden.”

Genieten

Zo is dit de laatste zomer waarin Yves drie maanden lang zeven dagen op zeven werkt. “In de beginjaren waren dat overigens veel langere werkdagen dan nu en klopte ik soms meer dan honderd uren per week. Toen liepen er ’s avonds immers nog kinderen op de dijk en loonde het de moeite om de winkel langer open te houden. Nu graven zij geen putten meer, maar hangen ze om 20 uur met hun tablets in de zetel”, foetert hij.

Zelf wil Yves vanaf oktober wat meer van het leven genieten met zijn vrouw en de kinderen. “Bij mooi weer moest de winkel vroeger altijd open; voortaan zal ik op die momenten eens buiten kunnen komen”, knipoogt hij. “Op professioneel vlak weet ik nog niet wat de toekomst mij zal brengen, maar in ieder geval zal ik het in de laatste rechte lijn naar mijn pensioen dus een pak rustiger aan doen.”

Gothic

Wat ook zeker is, is dat de muziekliefhebber nog geregeld een stevige rockplaat zal opleggen, zoals hij dat nu ook al in zijn winkel deed. Als zijn indrukwekkende baard je als voorbijganger nog niet deed omkijken, dan deed die muziek dat ongetwijfeld wel. “Muziek is mijn drug, die mij soms beter doet voelen. Ik ben vooral fan van new wave, gothic en industrial noise”, vertelt hij met pretoogjes.

“Dat speel ik af in mijn speelgoedwinkel, ja. Waarom niet? Ik kan hier toch geen nummers van Bart Peeters of Niels Destadsbader opleggen, die mij zouden doen weglopen? Heel kindvriendelijk is die muziek inderdaad niet, maar ik krijg daar geen negatieve reacties op. Integendeel: je wil niet weten hoeveel mensen ik al voorzichtig zag headbangen of zelfs zag dansen wanneer ik de volumeknop open draai!”

Yves verwacht dat de Beachshop tegen eind september helemaal uitverkocht zal zijn. Wie nog snel een koopje wil scoren, kan zich dus maar beter naar de Zeedijk 23 haasten.