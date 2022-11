XL-versie van Lokaal Boetiek in Deerlijk

Lokaal Boetiek trapt het najaarsseizoen traditiegetrouw af in de eventhal Uzien in Deerlijk. Het wordt het komende weekend een XL-versie want het startschot wordt al op zaterdagavond 5 november gegeven met een nocturne. De gratis beurs waar je juwelen, handtassen en accessoires rechtstreeks koopt van Belgische makers, strijkt na Deerlijk nog neer in Brugge, Gentbrugge en Heule.

Ilse Spriet uit Moen is sinds begin maart van dit jaar het nieuwe gezicht achter Lokaal Boetiek. Na jarenlang zelf deel te hebben genomen aan de boetieks met Mijn Object, nam ze de fakkel over van Sjarel Buysschaert. “Het concept van Lokaal Boetiek is dat je als bezoeker kennismaakt met de maker achter een product”, verduidelijkt Ilse. “Het zijn één voor één makers met een hart voor hun ambacht. Voor de maker biedt dit een unieke kans om zijn of haar passie te delen en uiteraard ook een opportuniteit om te netwerken.”

“Lokaal kopen heeft zo zijn voordelen. Je weet van wie je koopt, het zijn stuk voor stuk unieke producten die met veel liefde voor het vak werden gemaakt. Je steunt lokaal ondernemerschap en duurzame productie. Het zijn eerlijke producten met een mooi verhaal. Je krijgt in Lokaal Boetiek de ideale kans om op zoek te gaan naar dat perfecte, originele eindejaarsgeschenk.”

Gezelligheid troef

“Uzien in Deerlijk is al van in het begin een vaste uitvalsbasis voor Lokaal Boetiek met een groot aantal bezoekers. Door het grote succes van de voorbije jaren en op vraag van klanten organiseren we voor het eerst een nocturne. Op zaterdag 5 november zetten we de deuren open van 17 tot 21 uur. Onze makers verwelkomen het publiek heel graag op deze gezellige avondmarkt. De bar is open en als kers op de taart is er Happy Cava Hour van 18 tot 19 uur. Op zondag 6 november kan je langskomen van 10.30 uur tot 17.30 uur.”

“Behalve een bezoekje brengen aan de meer dan 30 standhouders kan je tijdens Lokaal Boetiek ook even uitrusten en genieten van een drankje in de bar. Zahra van Madame Croqu’o zorgt voor overheerlijke croques en verse soep en op zondagnamiddag is Eva’s Flavour van de partij met verse wafels.”

Lokaal boetiek Deerlijk vindt plaats op zaterdag 5 november van 17 tot 21 uur en zondag 6 november van 10.30 uur tot 17.30 uur in Uzien, De Cassinastraat 10C. (DRD)