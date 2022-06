Xaviera blaast Doh Nuts in Ooststraat in Roeselare nieuw leven in

Doh Nuts is terug! Na drie maanden gesloten te zijn, heropende de winkel op woensdag 22 juni de deuren in de Ooststraat. Naast een uitbreiding van het bestaande concept is er ook een nieuwe zaakvoerster. Xaviera Dujardin (37) nam eerder al het online delivery platform over en wordt nu dus ook zaakvoerster van de winkel in Roeselare. “Door ook de winkel over te nemen, zal ik nog dat tikkeltje creatiever kunnen zijn. Daar keek ik enorm naar uit.”

Roeselare maakte in maart 2021 voor het eerst kennis met Doh Nuts. Eerder waren er ook al filialen in Kortrijk en Kuurne. Ondertussen is er van de winkels in Kortrijk en Kuurne geen sprake meer en drie maanden geleden gingen ook de deuren van de winkel in de Roeselaarse shoppingstraat terug dicht. Maar dankzij de Waregemse Xaviera Dujardin gingen diezelfde deuren ook al even snel weer open. “Ik had al de webshop voor delivery’s in België overgenomen. Van zodra ik wist dat ook de winkel over te nemen stond, heb ik meteen toegehapt”, vertelt ze.

“Voor mij is Doh Nuts dus niet nieuw. Samen met mijn man hebben we ook drie foodtrucks onder de naam Cuisette. Naast de webshop maakte ik vroeger ook al de brownies voor de vorige eigenaars.”

“Ik vind het vooral leuk om creatief bezig te zijn. Die creativiteit kon ik al kwijt bij Cuisette en in de webshop, maar nu met de winkel zal ik nog dat tikkeltje creatiever kunnen zijn. En daar kijk ik enorm naar uit.”

Zelf bakken

In het verleden stond Doh Nuts vooral bekend voor zijn donuts, brownies en de klassieke gebakken zoals muffins en American Cookies. Maar dat concept zal Xaviera wat uitbreiden. “Zo zullen we allerlei soorten eclairs en ‘boules de berlin’ aanbieden. Je zal natuurlijk ook de gewone eclair of ‘boule de berlin’ bij ons vinden, maar we zullen ook een ‘banana boule de berlin’ aanbieden. Daarnaast willen we ook met ‘freakshakes’ uitpakken. Tot slot zullen we ook ambachtelijk ijs aanbieden.”

Op het ambachtelijk ijs na zal Xaviera alles zelf ter plaatse maken. “Ik zal er dus elke ochtend heel vroeg zijn. Ik hoop ook dat ik tot ’s avonds moet blijven, want dat zou willen zeggen dat het druk genoeg is voor ons twee.”

Want Xaviera gaat de uitdaging niet alleen aan. Brent Lefevere, die voordien ook al actief was bij de vorige eigenaars, stapt ook mee in het verhaal. “Hij was super blij, want hij miste het heel hard”, gaat Xaviera verder.

“Het is niet de bedoeling dat hij alleen de winkel doet en ik constant achteraan aan het bakken ben. Ik wil zelf ook actief aanwezig zijn vooraan in de winkel. Bij Cuisette draaien we ook actief mee en dit wil ik zeker meepakken naar Doh Nuts.”

Belevenis

Xaviera wil met Doh Nuts vooral ook meer zijn dan gewoon een winkel. Ze wil een belevenis bieden aan de klant. “We willen dat de klanten weten dat ze voor veel meer dan enkel donuts bij ons terecht kunnen. In het begin heb ik getwijfeld om de naam te veranderen, maar dat heb ik dan toch niet gedaan. De naam is danig bekend. Het zou geen goede zet geweest zijn.”

Uiteraard stond Xaviera te popelen om aan haar nieuwe uitdaging te beginnen. De voorbereidingen verliepen dan ook perfect volgens schema. “Na het grote werk was het vooral zaak om de kleine details af te werken. Ik zie het alvast enorm zitten. Door de drukke voorbereiding was ik niet zo zenuwachtig en het is natuurlijk wel een voordeel dat het niet allemaal nieuw is voor mij, dankzij mijn ervaring in de horeca.” (MB)