Wouter en Ine verlengen concessie en vernieuwen Boothuis: “Vervolg breien aan ons mooie verhaal”

Stad Waregem, eigenaar van het Boothuis aan de stadionvijvers, hernieuwde de concessie voor de huidige uitbaters. Wouter Vandorpe (38) en Ine Colenbie (36) breien zo een vervolg aan hun succesvolle zaak. Het Waregemse koppel zal het interieur in september bovendien een frisse opknapbeurt geven om nog meer gezelligheid uit te stralen. “We willen onze klanten in de watten leggen.”

Sinds 8 mei 2010 wordt het Boothuis in het Regenboogpark succesvol uitgebaat door Wouter Vandorpe enIne Colenbie. Aangezien de initiële concessie in 2022 afliep, werd er eind 2021 een procedure opgestart om een nieuwe periode van 12 jaar te kunnen vastleggen.

“Erwerd hierbij slechts een kandidatuur ingediend, door de huidige concessiehouder”, vertelt WAGSO-directeur Bart Verschelde.“Na het screenen van de kandidatuur, werd unaniem beslist om ook de nieuwe concessie tot 2034toe te wijzen aan de bestaande uitbaters.”

Positieve ervaringen

De keuze voor een behoud van de uitbating, is volgens directeur Verschelde mede ingegeven door detevredenheid van de klanten van de zaak. “Maar ook door de positieve ervaringen en aangenamesamenwerking die WAGSO de afgelopen jaren zelf heeft mogen ervaren.”

Wouter en Ine zijn alvast enorm tevreden dat ze hun verhaal in het centrum van Waregem kunnen verderzetten. “Twaalf jaar geleden hadden we veel ambitie om een eigen zaak te starten. Toen we hoorden dat dit vrijkwam, hebben we onze kans gegrepen”, getuigt Wouter.

Kwaliteit

En met succes, want bistro-tearoom Boothuis is een gekend begrip in de streek. “De unieke locatie is uiteraard heel mooi meegenomen, maar het eten is het allerbelangrijkste. We willen op gastronomisch vlak, maar ook qua bediening en vriendelijkheid een hoge kwaliteit aanbieden.”

“Op die manier overtuigen we de klanten om terug te komen. Doorheen de jaren hebben we een vaste band opgebouwd met enkele trouwe bezoekers. Dat maakt het heel leuk om door te werken.”

Nieuw interieur

Om de zaak nog gezelliger te maken, wordt het interieur van de zaak binnenkort grondig vernieuwd. “Zo komen er nieuwe tafels en stoelen, terrasmeubilair, maar ook een grondige opfrissing van de bar staat op de planning”, zegt Ine.

Na Waregem Koerse sluiten we steevast een week. Dit jaar worden dat twee weken, zodat de herinrichting afgewerkt zal zijn. Vanaf woensdag 31 augustus gaan onze deuren dus dicht. We hopen in het weekend van 16 september de klanten weer te verwelkomen in onze vernieuwde zaak.”

Dan volgt er een feestelijke heropening. “We willen iets teruggeven aan onze trouwe klanten. We gaan ze eens goed in de watten leggen. Maar eerst volgt een drukke zomer”, besluit Wouter.

Het Boothuis is iedere week open van woensdag tot en met vrijdag, van 12 tot 15 uur en van 18 uur tot sluitingstijd. Op zaterdag en zondag is het restaurant doorlopend geopend vanaf 12 uur.