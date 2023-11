Wordt Ekopak de eerste Ambassadeur voor Bedrijvig West-Vlaanderen? “We willen watergebruik wereldwijd wijzigen”

Wie wordt de opvolger van Maaike Cafmeyer als West-Vlaams Ambassadeur? Dat komen we te weten op 29 november, maar die avond wordt ook een onderneming bekroond. De Krant van West-Vlaanderen gaat samen met de provincie, Radio2 en Focus&WTV op zoek naar de allereerste Ambassadeur voor Bedrijvig West-Vlaanderen. In aanloop naar deze verkiezing stellen we elke week een van de zes genomineerde bedrijven voor. Afsluiten doen we met het verhaal achter Ekopak Sustainable Water uit Tielt.

Ekopak Sustainable Water heeft een duidelijke missie: als duurzame waterleverancier de industrie in amper één generatie volledig loskoppelen van het waterleidingsnetwerk. Toen Pieter Loose (41) tien jaar geleden ceo werd, was Ekopak nog een relatief klein bedrijf dat zich focuste op puur proceswater. Maar met de overname werd ook een volledig nieuwe visie gelanceerd.

“Water is een van dé bouwstenen van onze wereld”, steekt de in Ronse wonende Torhoutenaar van wal. “En een schaars product. Die gedachte is nu al een decennium de kern van ons verhaal. Er was in 2013 al een erg grote vraag naar zuiver water, we moesten enkel op zoek naar andere methodes om dat eindproduct te bereiken. Dat werd het zuiveren van huishoudelijk afvalwater en afleveren als water van hoogwaardige kwaliteit voor procestoepassingen.”

“Zonder water is welvaart gewoon onmogelijk”

“Zo slaan we twee vliegen in één klap: we halen het kostenplaatje van bedrijven naar beneden, want de waterfactuur daalt al snel met dertig tot veertig procent. En het is goed voor het milieu. Daarnaast doen we de druk op het drinkwaternet dalen, waardoor die meer ter beschikking staat van gezinnen en particulieren.”

Vaste prijs per druppel

Dat circulaire businessmodel goot Ekopak in WaaS: Water-as-a-Service. Via toestellen die afvalwater zuiveren tot erg puur proceswater bedient het klanten volledig op maat. “Bedrijven leasen onze apparatuur, wij bieden een totaaloplossing aan: van installatie over onderhoud tot nieuwe technieken implementeren, we staan voor alle facetten in.”

“Bedrijven betalen een vaste prijs per druppel gezuiverd water. Daarmee gaan we in tegen het zogenaamde lineaire businessmodel. Dat is gebaseerd op verkoop, liefst altijd maar sneller en meer. Maar dat oefent een veel te grote druk op de grondstoffen uit.”

Ekopak in het kort – CEO: Pieter Loose – Aantal werknemers: 230 – Jaaromzet: 35 tot 38 miljoen euro in 2023 – Genomineerd: omdat het wereldwijd bedrijven helpt om afvalwater om te zetten naar puur proceswater

Dat Ekopaks werkwijze aanslaat, bewijst de steeds aanzwellende populariteit van het concept. “We leveren aan multinationals als Nestlé en Heineken, in eigen land doen onder andere Balta, d’Arta en Clarebout Potatoes beroep op ons, maar eigenlijk zijn we op alle continenten aanwezig. Van Thailand over Marokko en West-Europa tot in de States, we hebben overal klanten.”

© JOKE COUVREUR

In erg uiteenlopende branches. “Allemaal erg intensieve sectoren: pharma, chemie, textiel, voeding… Het is eigen aan waterbehandeling dat de kwaliteit van de bron constant wijzigt. Die balans beheren is erg complex, maar net daar ligt onze expertise.”

“Wij kiezen er ook voor om geen extra chemicaliën te gebruiken. Iets wat zowel duurzaamheid als de boekhouding van een bedrijf ten goede komt. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat onze R&D-afdeling alleen maar groeit. Wij maken er een erezaak van om de nieuwste innovaties zo snel mogelijk toe te passen.”

West-Vlaamse wereldtop

Ekopak dicht zichzelf ook een sensibiliserende taak toe. “We moeten ons collectief bewust zijn van hoe belangrijk water is. Zonder water is welvaart gewoon niet mogelijk. Die boodschap willen we mee uitdragen, overal ter wereld.”

Het werk van Pieter en zijn intussen 230 leden tellend team gooit hoge ogen. In september 2019 stapte Marc Coucke als investeerder mee aan boord, via shirtsponsoring bij wielerploeg Soudal-Quick-Step raakt de merknaam ook bij het bredere publiek ingeburgerd en in september nam het de Brugse sectorgenoot GWE over. Wereldtop in West-Vlaanderen, met andere woorden.

“Ons ultieme doel is om de manier waarop we met water omgaan en het gebruik volledig te veranderen. Wereldwijd.” De nominatie voor Ambassadeur voor Bedrijvig West-Vlaanderen beschouwt Pieter Loose als een stevige duw in de rug. “Een grote eer”, stelt hij.

“We zijn trots op onze roots. West-Vlamingen zijn harde werkers, doen altijd deure. We hebben absolute topbedrijven onder onze motorkap, maar soms zijn we nog iets te bescheiden. Volledig onterecht. Wij willen vanuit Tielt van de wereld een betere plek maken. Een betere uitvalsbasis kunnen we ons niet inbeelden.”