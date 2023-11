Wordt Edgard & Cooper eerste Ambassadeur voor Bedrijvig West-Vlaanderen? “Wij willen huisdieren én hun baasjes gelukkig maken”

Wie wordt de opvolger van Maaike Cafmeyer als West-Vlaams Ambassadeur? Dat komen we te weten op 29 november, maar die avond wordt ook een onderneming bekroond. De Krant van West-Vlaanderen gaat samen met de Provincie, Radio2 en Focus-WTV op zoek naar de allereerste Ambassadeur voor Bedrijvig West-Vlaanderen. In aanloop naar deze verkiezing stellen we elke week een van de zes genomineerde bedrijven voor. Deze week brengen we het verhaal van Edgard & Cooper uit Kortrijk.

Een hond die ziek werd van zijn hondenvoeding en drie vrienden die samen op zoek gingen naar een oplossing. De onmetelijke liefde voor een viervoeter ligt aan de basis van het succesverhaal dat Edgard & Cooper sinds 2016 aan het schrijven is.

Dat gaat zo: Koen Bostoen (37) en Louis Chalabi (40) hebben het op café over het probleem Edgard, de hond van Koen. Louis zet daar het verhaal van zijn hond – je raadt het al: Cooper – tegenover. Hij heeft alle moeite van de wereld om gezonde én lekkere voeding voor zijn trouwe compagnon de route te vinden. Daar besluiten ze iets aan te doen.

Samen met Jurgen Degrande (38) werken ze twee jaar lang aan een voedingslijn voor katten en honden. In 2016 komen ze met hun eerste product naar buiten en leggen ze zo de basis van wat nu een uit de kluiten gewassen onderneming met bijna 230 teamleden is.

“Tegen 2030 willen we op CO2-vlak een volledig zero pootafdruk realiseren”

“We hebben destijds de markt zéér grondig bestudeerd”, legt Jurgen, samen met marketing manager Benelux Maaike Pieters (31) uit. “Destijds bestond die uit grotere spelers die hondenbrokken met louter meel, poeder en gedroogd vlees aanboden. Terwijl er totaal geen transparantie naar de consument was. Op de verpakking werd heel veel beloofd, maar daar klopte soms maar weinig van. Dat kon anders, vonden we.”

34 miljoen plastic zakjes

De drie vrienden ontwikkelen hondenvoeding die uitsluitend met vers vlees gemaakt is. “Smaakvol, voedzaam én goed verteerbaar. In maart 2016 lagen onze eerste zakken in de winkelrekken van een Vlaamse tuincentrumketen. De verkoop liep meteen als een trein. We hadden de blinde vlek gevonden.”

Edgard & Cooper onderscheidt zich op drie fronten, valt te horen. “Versheid en voedzaamheid staat voorop, ook in onze plant based lijn die we in 2021 lanceerden. Daarnaast zetten we ook fors in op duurzaamheid. Zo gebruiken we enkel biologisch afbreekbare of recycleerbare verpakkingen.”

“Het allerleukste? Dat is wanneer we onze producten in een winkelkar zien liggen”

“Op die manier hebben we sinds onze start al meer dan 34 miljoen plastic zakjes uitgespaard. We hebben ook de doelstelling om als bedrijf – in Kortrijk en onze verschillende internationale kantoren – tegen 2025 CO2-neutraal te zijn. Onze producten moeten dan weer tegen 2030 een zero pootafdruk hebben.”

© JOKE COUVREUR

Sinds 2020 steunt Edgard & Cooper met een eigen foundation ook veertien organisaties die zich in verschillende landen inzetten voor straathonden en -katten. “Jaarlijks schenken we daar één procent van onze omzet aan, in totaal al goed voor meer dan 1,6 miljoen euro.”

15.000 verkooppunten

In eigen land is Edgard & Cooper al marktleider in de categorie natuurlijke premiumdierenvoeding, maar ook in Europa breidt de olievlek steeds verder uit. “Binnen de vijf jaar willen we ook op Europees vlak op één staan. Nu al is 80 procent van al onze producten bestemd voor export. Met Frankrijk als grootste afzetmarkt, gevolgd door Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.”

Edgard & Cooper in het kort – Co-founders: Koen Bostoen, Louis Chalabi en Jurgen Degrande – Aantal werknemers: 230-tal – Jaaromzet: 80 miljoen euro – Genomineerd: omdat het in België marktleider is wanneer het over premium katten- en hondenvoeding gaat en binnen vijf jaar op Europees vlak dezelfde ambitie wil realiseren

“In België tellen we meer dan 2.000 verkooppunten, in heel Europa gaat het om 15.000 locaties. En onze webshop zit al jaren in stijgende lijn. We mikken vooral op de 18- tot 54-jarige honden- en kattenbaasjes. Weet je wat het allerleukste is? Als we onze producten in een winkelkar zien liggen. Wij willen huisdieren én hun baasjes gelukkig maken, dáár draait het om.”

Edgard & Cooper zal dit jaar afklokken op een totaalomzet van 80 miljoen euro. “In 2016 bedroeg die net iets meer dan 400.000 euro. Door keihard te werken en te blijven innoveren, willen we elk jaar verder groeien. Op een nuchtere, West-Vlaamse manier. En wie weet met de titel van West-Vlaams Ambassadeur op zak…”