Woningprijs in Brugge stijgt het minst van alle provinciehoofdsteden én minder dan West-Vlaams gemiddelde

De gemiddelde prijs van een woning in Brugge is vorig jaar met 4,8 procent gestegen. In vergelijking met de vier andere provinciehoofdsteden – Leuven, Gent, Antwerpen en Hasselt – is die stijging het kleinst. Bovendien steeg de gemiddelde prijs in de rest van West-Vlaanderen net iets meer dan in Brugge. Dat blijkt uit de nieuwe Notarisbarometer.

Een huis kopen in een van de vijf provinciehoofdsteden in Vlaanderen werd in 2021 gemiddeld 8,4 procent duurder, de prijs van een appartement steeg met 6,2 procent iets minder snel. Dat blijkt uit de nieuwste Notarisbarometer van de Federatie van het Notariaat.

Brugge beperkt

Maar waar de prijzen in Leuven en Gent met meer dan 10 procent zijn toegenomen, gaat het in de West-Vlaamse provinciehoofdstad Brugge om maar 4,8 procent. Bovendien stegen de woningprijzen in Brugge niet sneller dan het West-Vlaams gemiddelde.

Gemiddeld betaal je voor een huis in Brugge nu 322.924 euro, een dikke 30.000 euro meer dan de gemiddelde prijs in onze provincie. Enkel Hasselt – met een gemiddelde woningprijs van 307.710 euro – is als provinciehoofdstad goedkoper. De duurste huizen liggen in Leuven: daar betaal je gemiddeld maar liefst 445.864 euro voor een woning.

0,5 procent duurdere appartementen

Kijken we naar de appartementen, dan is de prijsstijging in Brugge nog beperkter. In 2021 ging de prijs voor een appartement met 0,5 procent omhoog in onze provinciehoofdstad, tot 273.336 euro. Het West-Vlaams gemiddelde ligt, vooral dankzij de boost aan de kust, intussen op 288.054 euro voor een appartement. In vergelijking met een jaar eerder is dat een stijging van 4,3 procent.

Ook hier is Hasselt het goedkoopst. In de Limburgse provinciehoofdstad kost een appartement gemiddeld 240.107 euro. Leuven (296.369 euro) en Gent (299.581 euro) zijn bij de appartementen het duurst. In Antwerpen stegen de prijzen voor appartementen het felst: op een jaar tijd betaal je maar liefst 7,8 procent meer.

65-plussers

Het aandeel kopers onder de 30 jaar is in elke provinciehoofdstad in Vlaanderen achteruit gegaan, zo geeft de Notarisbarometer verder aan. In 2020 waren de twintigers nog goed voor 27,9 procent van de aankopen, vorig jaar ging het nog om 26,3 procent.

Specifiek voor Brugge zijn de -30-jarigen goed voor 22,9 procent van de aankopen. De grootste groep kopers is tussen de 31 en 50 jaar, maar ook de rol van de 65-plussers is opvallend. In Brugge ligt hun aandeel met 7,5 procent het hoogst, andere provinciehoofdsteden komen niet boven de 5 procent uit.