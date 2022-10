WONDR wil met cosmeticaproducten de wereld veroveren: “Wij willen ervoor zorgen dat we collectief alle plastic uit onze badkamers bannen”

Cosmeticaproducten met de focus op kwaliteit en duurzaamheid, dat is het verhaal van WONDR in een notendop. Anderhalf jaar na de start heeft het merk zijn plaats in onze badkamer definitief veroverd en schakelt het een versnelling hoger. Begin december lanceert het met WONDR Liquids een concept dat traditionele plastic shampoo- en douchegelflessen moet vervangen. En dat lijkt nu al een succes, want het aantal pre-orders staat al op 53.000 euro. “In vijf minuten tijd hadden we ons doel van 10.000 euro al bereikt.”

Het gaat hard voor WONDR. In maart 2021 werden de eerste stapjes gezet om onze badkamers plasticvrij te maken en zagen de WONDR-bars het levenslicht. Ze zien er op het eerste zicht uit als de vertrouwde zeepblokken, maar zijn zoveel meer dan dat.

“Voor ons is gezond een breed begrip: Onze producten moeten gezond zijn voor mens, dier én planeet. Zo trekken we voluit de duurzame kaart”, zegt de Brugse Laura Peene (27).

“Sulfaten, parabenen of siliconen zal je bij ons niet vinden. Wij gaan voor honderd procent plasticvrij, dierproefvrij en vegan. Duurzaamheid zit diep in ons DNA, net als gebruiksvriendelijkheid en onze ambitie om onze producten betaalbaar te houden. Onze bars kosten tussen 8,75 en 9,75 euro en gaan érg lang mee. Ondertussen hebben we al meer dan 300.000 plastic flessen kunnen vervangen.

“Het grote publiek is klaar voor ons verhaal. Dat bewijst de actie bij Colruyt”

Sinds de oprichting loopt het WONDR-verhaal als een trein. “Momenteel vind je onze producten in iets meer dan 250 verkooppunten”, vervolgt Laura. “We focussen bewust op conceptstores, kapsalons, biowinkels, schoonheidssalons, apotheken…”

“Bij Colruyt liep er van 15 augustus tot 15 oktober dan weer een proefproject waarbij enkele van onze bars er te verkrijgen waren en ook die resultaten zijn bemoedigend. Er gingen liefst 2.000 WONDR-producten over de toonbank. Dat bewijst dat het grote publiek klaar is voor ons verhaal.”

Honderd procent Belgisch

Het unique sellingpoint van WONDR is, naast de goeie kwaliteit, het ecologische aspect. “Onze producten zijn honderd procent Belgisch. De ontwikkeling gebeurt in samenwerking met experts, het verpakken gebeurt dan weer door een maatwerkbedrijven in Vlaanderen. Onze verpakkingen zijn overigens volledig in karton.”

De komende jaren wil WONDR de ingeslagen weg verder bewandelen. “Ons verkoopnetwerk moet verder aangroeien”, stelt Laura. “Uiteindelijk willen we standaard in elke apotheek te vinden zijn. Ook het buitenland moet aan belang winnen. Vandaag schrijven we al onze eerste lijnen in Nederland en Frankrijk, daar willen we nog meer op inzetten.”

Blijven innoveren

Ook innovatie staat hoog op de agenda. “Onze bars zijn niet meer weg te denken, maar we willen het gamma verder uitbreiden. Zo lanceren we volgende maand twee body butters en evenveel gezichtsverzorgers in stickvorm en in december komen onze WONDR Liquids op de markt. Die moeten voor een grote boost zorgen.”

© JOKE COUVREUR

Het concept achter de Liquids is even eenvoudig als geniaal. “Het zijn handige shampoo- en douchegel refills in een herbruikbare siliconen fles. Om ons wonder te laten uitkomen, hoef je de fles enkel met kraantjeswater te vullen, ons shampoo- of douchegelpoeder toe te voegen en goed te schudden. Je creëert hiermee je eigen verzorgingsproducten zonder dat je daarvoor een nieuwe plastic fles in huis moet halen.”

Bij WONDR beschouwen ze hun nieuwste vondst als dé vervanging van de traditionele shampoo- en douchegelflessen. “Die bestaat voor 70 tot 85 procent uit water en gangbare verzorgingsproducten bevatten ingrediënten die niet vriendelijk zijn voor ons lichaam, dieren en het milieu. Bovendien schakelen we ook een hoge transportkost uit en vermijden we een grote plastic afvalberg.”

Tweede steunpilaar

De WONDR Liquids komen pas in december op de markt, maar kunnen sinds 4 oktober al via kickstarter.com besteld worden. “En dat is een gigantisch succes”, glundert Laura. “Ons doel lag op 10.000 euro, maar dat aantal hadden we na vijf minuten al binnen. Momenteel klokken we af op 53.000 euro. Gigantisch.”

De missie van WONDR is duidelijk, zegt Laura. “Wij willen ervoor zorgen dat we collectief alle plastic uit onze badkamers bannen. Dat zijn we aan onze planeet verplicht. Dit eindejaar lanceren we opnieuw een geschenkbox waarbij 1 euro naar een van tien goeie doelen gaat. Vorig jaar leverde dat 15.000 euro op die we aan een Gentse vzw voor armoedebestrijding schonken, nu hopen we op een veelvoud van dat bedrag.”

WONDR opent op woensdag 2 november een pop-upstore in K in Kortrijk. Info: www.wondr.care.