Woefwinkel richt zich op exclusiviteit

Veel handelaars stapten tijdens de coronaperiode over op het onlinegebeuren. Bij ‘Woefwinkel’ in Otegem was men net voor die moeilijke periode gestart met een webwinkel. Ze zetten in op exclusiviteit, want ook kledij voor honden is modegevoelig.

Kurt Waelkens (50) en Kathy Callebaut (53) begonnen eind 2019 met Woefwinkel, een webshop waar men zoals de naam laat vermoeden, vooral zaken verkoopt voor honden en hun eigenaars. “Het was eerder toevallig dat we op dit idee gekomen zijn”, begint Kurt.

“Ik zat enkele maanden thuis na een zwaar arbeidsongeval en had dus tijd om na te denken. Het leek me leuk om in bijberoep iets te doen en omdat ik hondenliefhebber ben en mijn vrouw dierenvriend in het algemeen, was de keuze vlug gemaakt. We startten een eigen webshop op.”

Klanten uit heel Vlaanderen

Na enkele maanden voorbereiding kon men in het najaar van 2019 starten. “Gelukkig was de webshop actief voor corona, zo hebben we niet veel hinder ondervonden of overhaast moeten handelen”, vertelt Kathy.

Een fysieke winkel is er niet, of nog niet. “Het zou wel leuk zijn ooit een winkel te hebben, maar hier in de Diesveldstraat in Otegem is dit niet mogelijk. We wonen hier mooi, maar een beetje afgelegen.”

De webshop loopt goed en men noteert klanten uit heel Vlaanderen. Een kwart van de kopers komt zelfs uit Nederland. Bij Woefwinkel specialiseerde men zich vooral op exclusieve zaken. “Ik denk dan aan hondenkledij, fietskarren of halsbanden, allemaal van exclusieve merken. Dat moet wel, als we ons willen onderscheiden van de warenhuizen of grote handelszaken die meer de goedkopere spullen verkopen”, klinkt het.

De meeste leveranciers zijn Italiaans. “Dit is geen toeval. In modeland Italië zijn ze steeds mee met de op dat moment heersende trends wat betreft hondenkledij. Ook voor design, ik denk dan aan fietskarren, ben je daar aan het juiste adres.”

Katten

Kurt en Kathy zeggen blij te zijn dat ze begonnen zijn met hun webshop. “Naast de artikelen voor honden, hebben we uiteraard ook accessoires voor katten en dergelijke. We mogen geregeld positieve reacties ontvangen en we houden ook contact met onze klanten om zo de vinger aan de pols te houden en te kunnen anticiperen op wat de klant wil”, aldus Kathy.

Voor Kurt valt het ook te combineren met zijn werk. “Ik werk in een ploegensysteem en ben drie weekends en twee volle weken thuis op vijf. Ideaal dus!.”

Het tweetal denkt er ook aan om naast de Nederlandstalige website ook een Franstalige versie te lanceren.

