Winterkoopjes zien vlotte start met kortingen van gemiddeld 30 procent

Op dinsdag 3 januari zagen de winterkoopjes een vlotte start. Dat vertellen verschillende verkopers. “Het is wel redelijk druk voor een eerste dag. Dat het buiten mooi weer is en droog blijft, helpt ook een handje”, zegt Caroline Vandenbroucke (43) verkoopster bij Lola&Liza.

De winterkoopjes lijken op de eerste dag een goede start te nemen. Of toch alvast in de winkelstraten in Roeselare. De koopjesperiode start met kortingen vanaf 30 procent. Dat blijkt uit cijfers van Mode Unie en ondernemersorganisaties Unizo en NSZ. “In onze winkel is op dit moment alles afgeprijsd, van min 20 tot zelfs min 70 procent. En dat is normaal nooit zo bij de start van een soldenperiode. En iedere woensdag worden de solden aangepast en schuiven de stukken verder naar beneden in de prijzenklasse”, vertelt Caroline Vandenbroucke, verkoopster van bij Lola&Liza.

Slimmere aankoop

Volgens NSZ starten sommige winkels met hogere solden omdat ze nog veel stock hebben liggen. “Bij ons valt dat goed mee. We hebben nu 10 procent minder stock dan anders in de solden. De aankoop van kleding werd goed ingeschat. Volgende week wordt ook de zomercollectie al geleverd, dus dan kunnen we de rekken aanvullen met de nieuwe collectie.”

“We starten met normale kortingen, anders zou je met Black Friday, koppelverkopen en Batjes bijna een heel jaar door solden hebben”

Ook Philippe Logghe (39) van schoenen- en handtassenwinkel RIGI lette op bij de aankoop. “We zien dat mensen veel gerichter gaan kopen. De overconsumptie is wat aan het wegebben. Na corona en zeker nu met de energiecrisis, wisten we als winkel niet goed wat de solden zouden brengen. Daarom hebben wij ook doelbewuster aankopen gedaan en zitten we nu niet met een gigantische stock die we nu nog verkocht moeten krijgen. Onze kortingen liggen even hoog als vorig jaar, want de mensen kopen het toch als ze iets nodig hebben.”

Klanten via sociale media naar winkel lokken

“We proberen de klanten via onze site en sociale media naar de winkel te lokken”, vertelt Hyago Klein (29) van Quasimodo. © GF

Bij Quasimodo starten ze niet met hogere kortingen zoals bij Lola&Liza. “Want anders vanaf Black Friday met daarna nog een koppelverkoop zou het bijna constant solden zijn. Dat is ook niet de bedoeling. Maar we proberen wel de klanten via onze site of sociale media naar de winkel te lokken. En dat lijkt toch wel te werken. We zien het steeds vaker dat mensen eerst online een kijkje nemen naar ons aanbod en dan langskomen om hun lievelingsstukken in het echt te passen”, vertelt verkoper Hyago Klein (29).