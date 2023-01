Winnende nummers eindejaarsactie in Diksmuide zijn bekend

De winnende nummers van de eindejaarsactie in Diksmuide zijn bekend.

De gelukkigen hebben nog tot en met vrijdagmiddag 3 februari de tijd om hun winnend lotje in het stadhuis in te ruilen voor hun prijs.

In december namen 77 handelaars in Diksmuide deel aan de eindejaarsactie. Wie bij hen voor minstens tien euro besteedde, kreeg een lotje mee. Naast het winnende nummer werden er ook twee reservenummers getrokken. Wanneer die niet in aanmerking komen voor de hoofdprijs, krijgen ze alsnog een Diksmuidebon van 50 euro. Het is dus belangrijk dat mensen met een reservenummer ook hun lotje binnen brengen. (ACK)