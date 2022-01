Winkeliers in Roeselare tevreden over solden, maar massa blijft nog uit

Een mens zou het zowaar vergeten door alle omikron-perikelen maar de koopjesperiode is al meer dan halfweg. Loopt het storm in de Roeselaarse winkelstraten of blijven de shoppers toch nog voorzichtig? Wij vroegen enkele experts naar hun bevindingen.

“Ik heb de indruk dat de meeste winkeliers maar ook de ketens best tevreden zijn met de soldenperiode tot nu”, begint de Roeselaarse centrumstrateeg Alex Leupe zijn verhaal. “Natuurlijk moeten we daar een kanttekening bijplaatsen door de coronapandemie. We mogen niet vergelijken met enkele jaren geleden, toen het nog ‘normale’ tijden waren. Nu is er gedurende maanden na elkaar geen koopnoodzaak geweest en op het ogenblik dat de solden startten, begon een nieuwe corona-opstoot. Omikron beheerst het wereldnieuws, de besmettingen en quarantaines swingen de pan uit maar ondanks deze nieuwe opdoffer doet Roeselare het niet zo slecht, zeker in vergelijking met andere centrumsteden. Ik heb alleszins geen berichten van handelaars opgevangen dat de solden dramatisch of zeer slecht verlopen.”

Voor- en tegenstanders

“Maar dat het retaillandschap nog maar eens voor grote veranderingen staat na corona, is zonneklaar. Komen er reorganisaties, mogen we sluitingen bij grote ketens verwachten? Wellicht wel (zie kader, red.).”

“Zijn de soldenperiodes nog nodig? Dat is een moeilijk gegeven en daar is al heel veel over gesproken en geschreven. De ene handelaar is voorstander van een sperperiode en solden terwijl een andere collega er het nut niet meer van inziet. Vroeger was het natuurlijk eenvoudiger: na ieder seizoen kwam er een afprijzing na een sperperiode en werd plaats gemaakt voor een ander seizoen. De grote ketens omzeilden de sperperiode door middel van koppelverkoop en veel kleine spelers vroegen zich af of een soldenperiode dan nog wel zin had. Neem daar nog bij dat er wel iedere maand nieuwe zaken binnenkomen, dat de seizoenen een beetje vervagen én het feit dat online aankopen ook hun zegje doen, dan besef je wel dat er soms vragen worden gesteld bij het nut van de hedendaagse soldenperiode.”

Centen recupereren

“Soldenperiodes hebben zeker nut”, zegt Ubbe Descamps, ceo van de Brooklyn-zaken in West- en Oost-Vlaanderen. “Sommige zaken die moeilijk verkopen, komen in de solden. We maken er dan misschien niet veel of geen winst op maar zo kunnen we toch nog een beetje centen recupereren. Ik denk maar aan de warme septembermaand die we hebben gehad en de tussenseizoensjassen die blijven hangen zijn. Of de stukken in onze damescollectie die over is doordat er geen feestjes en recepties zijn geweest.”

“Tijdens het najaar en de kerstshopping merkten we dat de winkel in Roeselare toch iets minder was dan de zaken in Kortrijk, Brugge, Gent en Knokke. Het volk uit de ruime regio bleef blijkbaar wat weg uit de Rodenbachstad. Maar nu met de solden kunnen we niet klagen. Integendeel, Brooklyn Roeselare staat meer dan zijn mannetje tegenover de andere winkels van onze groep.”

Ubbe Descamps van Brooklyn: “De gezinnen hebben de weg nog niet teruggevonden naar Roeselare.” © Stefaan Beel

“Al is het shoppen nog niet zoals voor corona. Ik heb de indruk dat de gezinnen nog niet teruggekeerd zijn. Nochtans doet de stad veel moeite om de winkelbeleving in Roeselare zeer groot te maken. De heraanleg van de Jan Mahieustraat is trouwens een prima zaak.”

Geloven in retail

“Dat is inderdaad zo”, beaamt Marjan Noyelle van River Woods. “We zien inderdaad nog niet de grote massa in de winkelstraten maar de klanten kopen heel gericht. Wij zijn heel tevreden over onze solden. Tijdens het weekend was het ongelooflijk druk: zaterdag was het aanschuiven geblazen in de winkel en aan de pashokjes. Het was bij momenten voor ons soms moeilijk om alles coronaveilig te laten verlopen. Volgens mij hebben de solden heel zeker zin. Het klopt dat we in december al koppelverkoop organiseren maar onze klanten kijken toch altijd uit naar 3 januari en 1 juli. Ze weten dat er dan echt goede koopjes te doen zijn.”

“Ik blijf 100 procent geloven in onze retailbranche. Natuurlijk doen de feestkledij en de geklede pakken het een stuk minder in coronatijden maar er werd voor de volgende seizoenen ook navenant ingekocht. We focussen meer op gemakkelijker draagbare stukken.”

“Wij houden ons ook absoluut niet in op het vlak van inkopen”, besluit Ubbe. “Voor onze volgende collecties staan we niet op de rem en zullen we in onze winkels uitpakken met een mooi en groot aanbod. Wij geloven rotsvast in onze fysieke winkels, met daarnaast ons online aanbod. Dat kun je niet meer wegdenken. Ik probeer de epidemie al te verdringen en ik droom van volle winkelstraten met vrolijke mensen.”