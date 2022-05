Winkel- en horecaketens verdringen elkaar om in Oostende een vestiging te openen: “De aanwezigheid van andere grote ketens is een meerwaarde”

Oostende is tegenwoordig erg hot bij de vele winkel- en horecaketens. Mister Spaghetti, Burger King, Jumbo, Poule & Poulette: allemaal openden ze onlangs een filiaal of ze plannen dit binnenkort te doen. En er zijn nog heel wat ketens die binnenkort de afslag nemen richting de badstad.

Oostende blijkt erg populair te zijn bij de grotere winkel- en horecaketens. Mister Spaghetti opende in oktober vorig jaar al de deuren van het zesde restaurant in de Langestraat, vlakbij de uitgaansbuurt. En ondertussen raakte ook al bekend dat het kippenrestaurant Poule & Poulette op dinsdag 17 mei de deuren opent. “We openen tegen de middag de deuren in Oostende. We gaan eerst nog enkele dagen proefdraaien en vanaf donderdag is het voor echt”, laat stichter en ceo Frederik Goossens, weten.

Nog dit jaar opent Burger King een vestiging langs de Torhoutsesteenweg. Bavet, nog een spaghettitent, opent dan weer nog voor de zomer de deuren langs de zeedijk, vlakbij het Kursaal.

Thuiskomen

“De spaghettiketen bestaat pas sinds 2015 en opent met Oostende al de 17de vestiging. Volgens stichter Peter Van Praet vormt het concept van Bavet en het rock-’n-rollimago van Oostende de perfecte match. “Ik ben zelf van Nieuwpoort afkomstig, dus voelt het voor mij een beetje als thuiskomen”, zegt Van Praet. “Oostende is hip en leeft. Het nieuwe restaurant is een meerwaarde, zowel voor ons als voor Oostende.”

Verder heeft ook O’tacos, een restaurantketen met Franse taco’s die vooral actief is in Frankrijk, maar ook enkele restaurants in België heeft, grote interesse in Oostende. “Wij hebben inderdaad interesse in Oostende, maar we werken met een hard franchiseprincipe en dus moeten we eerst een franchisehouder vinden die interesse heeft voor de kuststad”, duidt Hubert De Vliegher van O’tacos. “Daarna gaan wij op zoek naar een pand. Waarom die interesse? De doelgroep – jongeren tussen 12 en 25 jaar – is in Oostende aanwezig. Bovendien zijn ook die andere grote ketens hier en dat is een meerwaarde. Daarnaast is het er tijdens de vakantieperiodes heel druk en het is de grootste stad van de kust.”

Primark

Ook warenhuizen kiezen tegenwoordig de kortste weg naar Oostende. Zo opende de Nederlandse warenhuisketen Jumbo in april de deuren langs de Torhoutsesteenweg. Het lijstje van winkel- en horecaketens die onlangs of binnenkort een vestiging in Oostende openen is lang.

De geruchten gaan dat er nog enkele ketens op weg zijn naar de kuststad. Zo opent Hema binnenkort een nieuwe winkel met eethoek langs de Torhoutsesteenweg en zou zelfs Primark op weg zijn naar het centrum van de kuststad. Daarnaast plannen ook Toolstation en Carpetright openingen langs de Torhoutsesteenweg, vlak naast A-Mode. Zowel bij Primark, Toolstation als Carpetright werd de komst naar Oostende niet bevestigd, maar uit goede bronnen vernemen wij dat de plannen heel concreet zijn. Oostende wordt zo dé shoppingstad aan de kust.