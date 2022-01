Wingenebon vanaf dinsdag 1 februari te koop

De gemeente Wingene pakt voortaan uit met een eigen gemeentelijke cadeaubon. De bon kreeg de naam van Wingenebon en is vanaf dinsdag 1 februari zowel online als fysiek te koop in het gemeentehuis.

Met de lancering van de Wingenebon wil het gemeentebestuur op de eerste plaats de lokale handelaars een duwtje in de rug geven. Daarnaast kan de bon ook ingezet worden bij speciale acties of als relatiegeschenk vanuit de gemeente.

De werking van de Wingenebon wordt ondersteund door het platform Gift2Give. Handelaars kunnen zich via dit platform aanmelden. “Onze ervaring met de firma Gift2Give is bijzonder positief”, verduidelijkt schepen van Lokale Economie Ann Mesure. “We gebruikten het systeem vorig jaar tijdens ons corona-relanceplan om consumptiecheques en zorgbonnen aan te bieden. Heel wat handelaars waren daarvoor al bekend met het systeem. Alle informatie is inmiddels terug te vinden op onze website. Iedere handelaar die is aangesloten kan vanaf nu de ‘Winkel hier met de Wingenebon’-affiche voor hun etalage hangen.”