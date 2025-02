Win opnieuw je eigen winkel in Roeselare: “Kleine zelfstandigen bepalen DNA van een stad”

Wie droomt van een eigen winkel, maakt binnenkort opnieuw kans om die te winnen in het stadscentrum van Roeselare. Een volledig starterspakket inclusief een jaar lang huur, begeleiding, inrichtings- en mediabudget zorgt voor een succesvolle doorstart van een nieuw, origineel concept. Eind vorig jaar opende Eva, als winnaar van de eerste Win je winkel, haar Atelier Clash in de Ooststraat 126.

“Win je winkel geeft een positieve drive aan het ondernemerschap in Roeselare. We verlagen de drempel om een zaak te starten in ons stadscentrum. Zo trekken we innovatieve winkelconcepten aan én geven we de kans aan iemand met passie voor ondernemen om zijn of haar droom te realiseren”, aldus burgemeester Kris Declercq.

“Het ondernemen zat altijd al in mijn bloed. In juli nam ik Atelier Clash over, maar de verkoop verliep toen enkel via webshop. Het was al langer mijn ambitie om dat te vertalen naar een fysieke winkel. Vrienden vertelden me over de wedstrijd en ik heb me meteen ingeschreven. Ik vind het een superleuk initiatief, omdat ik echt geloof dat kleine zelfstandigen het DNA en karakter van steden zoals Roeselare bepalen”, vult winnares Eva van Atelier Clash aan.

Eén jaar gratis

Droom jij van een eigen zaak, maar durfde je de stap nog niet te zetten? Heb je een origineel concept voor ogen of een gat in de markt gevonden? Of heb je reeds een zaak maar droom je ervan om een volledig ander concept dan het huidige uit te bouwen? Met de unieke actie Win je winkel krijg je de kans om – met een financiële boost en begeleiding – jouw droomzaak op te starten. Ondernemerservaring is niet vereist, wel een goed concept en een doordacht businessplan.

Stad Roeselare, UNIZO West-Vlaanderen, Roularta en vzw Shopping en Centrum Roeselare slaan de handen in elkaar om de starter alle tools te geven om van zijn/haar droomzaak een succesverhaal te maken. De winnaar krijgt – een jaar lang – de gratis huur van een pand op een uitstekende locatie in de stad. Daarbovenop kan de winnaar rekenen op een inrichtingsbudget van 3.000 euro, een mediabudget dankzij Roularta van 3.500 euro en een begeleidingstraject ‘Starten’ dankzij Unizo West-Vlaanderen ter waarde van 2.000 euro.

Ook twee andere finalisten blijven niet met lege handen achter. Zij krijgen, op voorwaarde dat ze hun voorgestelde concept starten in het kernwinkelgebied van Roeselare, begeleiding bij het zoeken naar een pand, een begeleidingstraject ‘Starten’ ter waarde van 2.000 euro en een mediabudget van 1.250 euro.

Publiek kiest mee wie wint

Uniek aan de wedstrijd is dat het publiek meebeslist welk concept er in Roeselare zal komen. Alle inzendingen zullen eerst grondig gescreend worden door de vakjury van Stad Roeselare, UNIZO West-Vlaanderen, Roularta en de vzw Shopping & Centrum Roeselare. Zij beoordelen onder meer de originaliteit van het concept en de haalbaarheid van het businessplan. De vijf beste concepten worden voorgesteld aan het grote publiek. Iedereen zal kunnen stemmen op zijn of haar favoriete concept. Uit de drie concepten met de meeste publieksstemmen kiest de vakjury één winnaar. Wie de felbegeerde hoofdprijs in de wacht sleept, wordt bekendgemaakt tijdens het weekend van de klant begin oktober.

Iedereen kan deelnemen: zowel starters die nog nooit eerder een zaak hadden, als ondernemers die een tweede zaak willen openen. Belangrijk is wel dat het om een volledig nieuw en origineel winkelconcept gaat rond shopping of voeding, mét een nieuwe naam.