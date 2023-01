Willy en Riquette nemen na 21 jaar afscheid van krantenwinkel Grafico: “We waren een ideale tandem”

31 december was voor Willy Peers en Riquette Lefevre niet alleen de laatste dag van het jaar maar ook de laatste dag in hun zaak Grafico in de Avelgemstraat. Beiden kijken tevreden terug op hun 21 jaar lange carrière in de ‘boekskeswinkel’.

Willy Peers en zijn echtgenote Riquette Lefevre begonnen met Grafico op 7 december 2001. “Ik was toe aan een carrièreswitch. Na 30 jaar in de papiersector en drukkerij gewerkt te hebben, sprak een papierhandel, cadeau- en krantenwinkel mij wel aan. Riquette werkte als nachtverpleegkundige op intensieve zorgen en kon in de rustweek meehelpen in de zaak. Acht jaar geleden stapte ze volledig in de zaak. De combinatie nachtwerk en de winkel werden wat te zwaar. Die keuze bleek de juiste te zijn want klanten noemen ons soms een tandem. We vullen elkaar goed aan, wat veel voldoening gaf”, vertelt Willy.

Diddl-rage

De papierwaren, cadeaus en wenskaarten waren van bij de start aanwezig in de winkel. Toen de Lotto, kranten en tijdschriften er bijkwamen, voelden ze dat het goed zat. “Toen we konden starten met de verkoop van de Diddl-producten, het volledige assortiment van de pluchen muis en zijn Diddl-familie, ontstond er een ware rage. Men kwam van ver om de nieuwste artikelen zo vlug mogelijk te bemachtigen. Willy werd in Zwevegem door de kinderen vaak herkend als de Diddl-meneer. Een heel leuke periode waar we met plezier op terugkijken”, lacht Riquette.

Lottowinnaars

Grafico kenden ook enkele Lotto-winnaars. “Toen we een grote Lottowinnaar met zes juiste cijfers hadden, gaf dit een extra boost aan de winkel. Een tijdje later werd er met Euromillions een mooi bedrag gewonnen. Dit bracht opnieuw meer klanten naar onze winkel, wat natuurlijk leuk was”, lacht Willy. “Wat ook door de klanten werd geapprecieerd was het puntensysteem dat we invoerden. Bij voldoende puntjes werd een kraslotje gegeven. Een klein gebaar maar door de klanten zeker gewaardeerd.”

Kinderen noemden me een tijdje de Diddl-meneer – uitbater Willy Peers

De winkel evolueerde met de tijd mee en er kwamen stilaan meer en andere producten. De mensen vonden ook hiervoor de weg naar Grafico. “Ik denk dan aan de vele studenten die langskwamen om cursussen te printen en eindwerken te laten inbinden. Hierbij vaak door Willy, die daar echt voeling voor had, met raad en daad bijgestaan”, geeft Riquette mee.

Een krantenwinkel runnen, betekent ook vroeg opstaan. “Dit was voor mijn vrouw wel heftig. Ik had daar minder moeite mee. Maar zodra de winkeldeur ’s morgens openging, stonden we er allebei zoals het hoorde.”

Nu wil het koppel vooral genieten van de kleine dingen. “We gaan de winkel maar vooral onze klanten, zeker missen. De aangename babbels, maar ook de minder leuke, ernstige verhalen die men soms eens kwijt wilde. De mensen wisten dat wij discreet waren”, zegt Willy.

Dank aan klanten

De vrije tijd gaan ze gebruiken voor hun hobby’s zoals wandelen, fietsen, tuinieren… “Ons dochter Eva en schoonzoon Bram gaven reeds hints voor hun tuinonderhoud”, zegt Riquette lachend. “Onze kleinzoon Célian naar school brengen en halen doe ik al jaren en zal ik blijven doen. Ik geniet van die korte rit”, voegt Willy eraan toe.

Op hun laatste dagen in de winkel kregen Willy en Riquette van veel klanten een attentie, een kaartje of mooie bedankingen. “Het vormt een band met de klanten die hartverwarmend aanvoelt. We willen alle klanten dan ook welgemeend danken voor het jarenlange vertrouwen in onze zaak. We hebben genoten van de jaren dat we onze winkel konden uitbaten”, zeggen beiden in koor.

De zaak werd overgenomen door Stefaan Baert en zijn team en is sinds dinsdag opnieuw open.