Wijnhuis Vandenbulcke uit Roeselare viert 70ste verjaardag: “We drinken niet meer wijn, maar wel beter”

Wijnhuis Vandenbulcke bestaat 70 jaar en dat mag gevierd worden. Op zaterdag 14 en zondag 15 oktober pakt het Roeselaarse wijnhuis uit met een jubileumdegustatie. En zoals het altijd is geweest, kan er eerst geproefd worden vooraleer er wordt gekocht.

Wanneer we een afspraak maken voor een artikel bij Wijnhuis Vandenbulcke krijgen we onmiddellijk te horen dat ze zeer graag hun verhaal vertellen maar dat we een beetje tijd moeten voorzien. “Over wijn praten zonder wijn te proeven, lukt niet”, lacht eigenaar en zaakvoerder Rik Balcaen. Rik is afkomstig van Bissegem maar woont in Oostende. In de lente van 2014 heeft hij Wijnhuis Vandenbulcke overgenomen. “Wijnhuis Vandenbulcke heeft eigenlijk een zeer lange geschiedenis want oorspronkelijk was Vandenbulcke tussen de twee wereldoorlogen handelaar in brouwerijgrondstoffen. In een volgende fase produceerden ze fruitwijnen, voerden ze bulkwijnen in uit Frankrijk en bottelden ze zelf die wijnen. Na verloop van tijd kwam meer en meer de klemtoon te liggen op het aankopen van wijn die ter plaatse was gebotteld en uiteindelijk viel het zelf bottelen weg.”

“Men heeft 25 jaar geleden de kelderwinkel volledig vernieuwd en nu hebben we dat opnieuw gedaan. Wat eerst kleine veranderingen zouden worden, is uiteindelijk een grote make-over geworden (lacht). We hebben de immense ruimte in onze kelderwinkel weer naar boven gebracht. De muren zijn in een frisse, lichte kleur geverfd, er komen kunstwerken aan de muren, de meeste elektrische kabels zijn weggewerkt en er hangen overal kleine spotjes van Exterus, het gerenommeerde lichtbedrijf uit Roeselare. Ja, we zijn zelf zeer tevreden over deze frisse en rustige ruimte. Ideaal om wijn te proeven en te vergelijken.”

“Als wijnhuis hebben we ook een lange weg afgelegd. In het begin was Vandenbulcke bekend voor zijn Bordeauxwijnen en een klein beetje Bourgognewijnen. Geleidelijk aan is de selectie uitgebreid met wereldwijnen en zeker de laatste tien jaar komen die nog meer aan bod. Nu hebben we een heel mooi aanbod Italiaanse wijnen met uitstekende domeinen. Natuurlijk hebben we ook aandacht voor biowijnen, biodynamische wijnen en ook veganwijnen. We hebben een zeer breed aanbod druivensoorten, meer dan 100 wijnen van een verschillende druivensoort. De druif is en blijft de basis van de smaak van iedere wijn.”

Echte pioniers

“Twintig à dertig jaar geleden was wijnhuis Vandenbulcke dé pionier op het vlak van info- en proefavonden in heel Vlaanderen. Van de kust tot in het verre Limburg: overal konden wijnliefhebbers een wijnavond volgen waar ze zes wijnen konden proeven met een deskundige uitleg door onze wijnadviseurs en een twintigtal wijnen proeven die niet in de geleide degustatie zaten. Nu focussen we meer op degustaties in onze kelderwinkel. We organiseren ook enkele keren per jaar een masterclass zoals een doorgedreven degustatie van de wijnen van Franc Pipeau uit Saint-Emilion of een rumproeverij van Plantation.”

“Als wijnhuis hebben we een lange weg afgelegd”

“De wijnliefhebbers zijn meer kenner geworden. Ze drinken niet méér maar ze drinken beter. Er is eigenlijk geen enkele reden om slechte wijn te drinken, in welke prijscategorie ook. Dat is de weg die wijnhuis Vandenbulcke volgt. Het is niet moeilijk om een goede wijn van 40 euro te vinden. Het is al een grotere uitdaging om een lekkere wijn van tien euro te selecteren. Als we een samenwerking aangaan met een domein kijken we of we hun topwijnen kunnen aanbieden maar ook hun (goedkopere) standaardwijnen. Gelukkig maken topwijnmakers naast uitzonderlijke cuvées ook meestal zeer lekkere standaardwijnen. Dat proberen wij aan te bieden in onze kelderwinkel: de duurdere feestwijnen maar ook de kwalitatief hoogstaande standaardwijnen voor dagelijks gebruik of eenvoudige gelegenheden.”

Jubileumdegustatie

“Op zaterdag 14 en zondag 15 oktober presenteren 18 wijndomeinen hun beste wijnen en pakken we uit met aantrekkelijke promoties. De proeverij gebeurt aan een eigen tafel van maximum zes personen in onze historische wijnkelders. De wijndomeinen komen per tafel hun wijnen voorstellen. Wij zorgen voor een hapje en de nodige verfrissing tussen de wijnen. Er zijn trouwens 70 magnumflessen Domaine Grand Veneur Les Champauvins 2020 te verdienen voor wie tijdig inschrijft met min. vier personen per tafel en die dag een bestelling plaatst. Gratis inschrijven kan op www.wijnhuisvandenbulcke.be.