Wijngoed Choupette krijgt 100% West-Vlaams-label: “Mooie erkenning voor ons werk en onze wijnen”

Twaalf nieuwe producten en zes producenten krijgen van POM West-Vlaanderen en Inagro het 100% West-Vlaams-kwaliteitslabel toegekend. Wijngoed Choupette uit Westrozebeke mag de erkenning voortaan uitdragen. Quincy Coeck en Mieke Decherf krijgen het label zowel voor hun domein als voor drie witte wijnen.

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen en Inagro kenden de erkenning van 100% West-Vlaams toe aan twaalf producten en zes producenten. “Producten met het label 100% West-Vlaams zijn authentiek, ambachtelijk en met veel liefde gemaakt, hebben een band met de streek en zijn van onberispelijke kwaliteit”, klinkt het.

Wijngoed Choupette mag zich voortaan ook 100% West-Vlaams noemen en drie van de vier wijnen ook. “Vanuit de filosofie met de natuur, niet tegen de natuur selecteerden Mieke en Quincy druivenrassen die geschikt zijn voor de zandleemgrond”, oordeelde de jury.

3.200 wijnstokken

Het koppel verhuisde in 2009 naar de Drevestraat 21 in Westrozebeke, waar ze doorheen de jaren een loods en stukken land achter het huis kochten. In 2019 beslisten Mieke en Quincy om er druiven te kweken en wijn te maken, in combinatie met een voltijdse job.

Er gingen zo’n 3.200 wijnstokken de Westrozebeekse grond in. Afgelopen zomer werden de eerste flessen voorgesteld. De zoete fruitwijn op basis van kersen werd omgedoopt tot Sweet 16. Een witte wijn werd vernoemd naar de druif: Auxerrois, de andere twee wijnen heten Chouchou en En Secret. En alle drie kregen ze het label 100% West-Vlaams.

“Het is heel tof dat de producten en ons wijngoed dat kwaliteitslabel mogen dragen”, reageert Mieke Decherf. “Deze erkenning is een mooie beloning voor het harde werk van de afgelopen jaren.”

Zomerbar

Het lokale aspect trekt Choupette ook door tijdens evenementen. “We gaan op ons domein opnieuw een zomerbar organiseren waar we onze wijnen voorstellen. Dan werken we ook samen met lokale slagers en andere partners uit de streek.”

Meer info vind je op www.wijngoedchoupette.be.

(LV/foto SB)